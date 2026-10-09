O Heracles Almelo conquistou na noite de sexta-feira o primeiro título de período da temporada. A equipe do técnico Vincent Heilmann venceu em casa o RKC Waalwijk por 3 a 0. O concorrente Almere City também ganhou por 3 a 0, mas diante do FC Eindhoven.

Heracles Almelo 3 x 0 RKC Waalwijk

O Heracles sabia de antemão que um ponto contra o RKC bastaria para conquistar o título de período. Só poderia dar errado em caso de derrota e se o concorrente Almere City vencesse o FC Eindhoven e conseguisse tirar um saldo de gols de 4.

Em Almere, esperava-se firmemente pela colaboração do time de Waalwijk, mas isso acabou não acontecendo. Cinco minutos após o intervalo, o Heracles teve um pênalti, convertido por Tristan van Gilst.

Damon Mirani acabou com qualquer dúvida no meio da segunda etapa com uma cabeçada certeira. Pouco depois, também saiu o 3 a 0 do lateral-esquerdo Manny Rodríguez, que marcou com um belo voleio.

Almere City 3 x 0 FC Eindhoven

O Almere sabia, portanto, que precisava vencer com folga e torcer pelo RKC. Pelo lado dos Flevolanders, ao menos nesta sexta-feira, não faltou entrega. O Almere abriu o placar rapidamente com o velocíssimo Emmanuel Poku.

Depois de pouco menos de meia hora, Milan de Haan também pôde comemorar. Ele finalizou muito bem e marcou assim seu primeiro gol da temporada.

No segundo tempo, James Lawrence fez 3 a 0 com uma cabeçada certeira, e com isso a vitória ficou bem encaminhada. Ainda assim, não foi suficiente para o título de período.

De Graafschap 2 x 1 Jong FC Utrecht

Wessel Kooy colocou os promissores Domstedelingen em vantagem no meio do primeiro tempo, e com isso o De Graafschap ficava virtualmente na última colocação da KKD.

Depois do intervalo, os donos da casa de Doetinchem voltaram de forma muito mais convincente e viraram completamente o placar. Fedde de Jong empurrou para o gol na primeira trave para empatar, antes de o artilheiro do clube Julian Kania também balançar as redes ao concluir com calma depois de um belo domínio: 2 a 1.

FC Dordrecht 0 x 3 FC Emmen

O Emmen abriu o placar na Holanda do Sul graças a Jack Cooper-Love, que foi o ponto final de um belo ataque. Cooper-Love também foi importante no 0 a 2 ao rolar para Freddy Quispel.

O Dordrecht não conseguiu reagir e ainda sofreu o 0 a 3 nos minutos finais. Mustafa Abdullatif puxou para dentro e colocou a bola no canto curto.

FC Volendam 2 x 0 Vitesse

Tudo indicava que o placar no intervalo seria de 0 a 0, mas Luca Blondeau apareceu para mudar isso. Ele cabeceou para o gol na segunda trave após boa jogada de preparação de Mike Kleijn.

A 15 minutos do fim, o Volendam ampliou a vantagem. Doodeman rolou para o lado e viu Veerman finalizar à la Veerman, por trás da perna de apoio: 2 a 0.

Jong Ajax 0 x 3 VVV-Venlo

O Jong Ajax, com nomes como Jano Monserrate, Gerónimo Spina e Emre Ünüvar no time titular, viveu uma noite muito ruim no De Toekomst.

Edhy Zuliani marcou o 0 a 1 logo aos quatro minutos, e após o intervalo Leon Schmidt e Philip Heise também balançaram as redes pelos visitantes de Limburg. O reserva Diego Pugno ainda recebeu cartão vermelho direto por uma entrada atrasada, fazendo com que o Jong Ajax terminasse o duelo com dez jogadores: 0 a 3.

Jong AZ 0 x 1 FC Den Bosch

Hessel Eikelboom marcou, aos 41 minutos, o único gol da partida ao cabecear para as redes um cruzamento de Kevin Monzialo.

Depois do intervalo, o Jong AZ aumentou a pressão, mas o goleiro Pepijn van de Merbel manteve sua equipe viva com algumas belas defesas. O FC Den Bosch ainda teve uma chance claríssima de decidir a partida com Monzialo, mas o atacante chutou por cima.

NAC Breda 1 x 0 MVV Maastricht

O NAC conquistou na noite de sexta-feira uma suada vitória por 1 a 0. Charles-Andreas Brym abriu o placar logo aos cinco minutos e marcou assim seu quinto gol em quatro partidas.

Apesar da vantagem precoce, a equipe do técnico Rick Kruys fez uma partida fraca, na qual mal conseguiu controlar o adversário. Depois do intervalo, o MVV pressionou os donos da casa, mas o goleiro Michael Verrips não foi vazado.

Roda JC Kerkrade 1 x 1 Jong PSV

O Roda JC somou na noite de sexta-feira um ponto de forma espetacular. Os limburgueses saíram atrás aos 76 minutos, quando o atacante do Jong PSV Austyn Jones, completamente livre após cobrança de escanteio, fuzilou para fazer 0 a 1.

Seis minutos depois, o mesmo Jones teve a chance de decidir a partida na marca do pênalti, mas desperdiçou a cobrança. O Roda JC então aproveitou ao máximo esse erro e chegou ao empate graças a uma curiosa cobrança de falta de Mitchell Paulissen, via barreira.

TOP Oss 3 x 1 Helmond Sport

O TOP Oss venceu de forma convincente o Helmond Sport na noite de sexta-feira em um gramado encharcado. Mauresmo Hinoke abriu o placar aos 25 minutos ao finalizar no canto oposto após assistência de Franslyn Nsingi; Michel Ludwig empatou para o Helmond Sport oito minutos depois.

Ainda antes do intervalo, Hinoke recolocou sua equipe em vantagem, quando marcou com frieza seu segundo gol da noite após um passe em profundidade de Justin Mathieu. Aos 86 minutos, o reserva Maurillio de Lannoy definiu a partida ao cabecear para fazer 3 a 1.