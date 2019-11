Henry sobre Lacazette fora dos convocados da França: "Deschamps sabe o que faz"

Ex-jogador francês elogiou o compatriota, mas diz respeitar a decisão do treinador da seleção ao não chamá-lo

Thierry Henry é só elogios ao compatriota Alexandre Lacazette. O atacante do tem se mostrado um dos mais prolíficos jogadores em número de gols, ainda assim, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps não o convoca desde 2017. Em entrevista exclusiva à Goal, Henry se mostra discordante de Deschamps, mas diz respeitar a decisão e os motivos do treinador campeão do mundo.

"Deschamps sabe o que está fazendo, ele é o técnico e sabe porque não chamou Lacazette. Eu acho que ele é um grande goleador, mas a competição para jogar na é enorme. Giroud está indo muito bem, Griezmann também pode jogar ali, e Plea e Ben Yedder estão bem no Monchengladbach e no . É difícil falar sobre ele [Lacazette] porque tenho que respeitar a opinião do treinador", falou Henry à Goal.

O ex-jogador não perdeu tempo e também elogiou o treinador da seleção francesa. Henry e Deschamps jogaram juntos muitas vezes, especialmente na seleção francesa.

"Ele fez de tudo. Foi o primeiro capitão a levantar a com o Marseille, a com a França, o segundo a conquistar uma depois de Platini. Era um ótimo jogador e um grande capitão porque sabia exatamente o que necessita para ganhar uma final. Por desgraça perdemos em 2016 [Eurocopa], mas ganhamos em 2018 [Copa do Mundo]", disse Henry.

O eterno camisa 14 do Arsenal aproveitou para falar de um dos jovens que vêm se destacando exatamente no seu ex-time. Matteo Guendouzi foi chamado para substituir o lesionado Matuidi na seleção francesa.

"Ele tem ido bem no Arsenal. Se ele vai jogar a Euro é algo que eu não sei, mas o fato de ir a algumas partidas já é uma grande experiência para ele", afirmou Henry.

