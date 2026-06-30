Henry se mostra entusiasmado com o companheiro de equipe Haaland na seleção da Noruega

Thierry Henry está encantado com Antonio Nusa. O veloz ponta colocou a Noruega na frente de forma espetacular contra a Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo, para o deleite do ex-atacante de ponta.

“Que momento incrível na Copa do Mundo para Antonio Nusa. Quando seu país precisa de alguém para se destacar em uma partida de mata-mata, essa é exatamente a finalização com que você sonha. Calmo, controlado e destemido”, comemora Henry no estúdio da Fox News.

“É por isso que tantas pessoas têm falado sobre o potencial de Nusa nos últimos anos. Ele é rápido, joga de forma direta e imprevisível. E quando avança com confiança contra os zagueiros, é um pesadelo para ser parado. Esta noite, ele mostrou que é capaz de se destacar no maior palco do futebol”, acrescenta Henry ao seu elogio a Nusa.

O analista da Copa do Mundo discute, em seguida, o belo gol de Nusa. “O que mais me chamou a atenção no gol não foi apenas a finalização, mas, sobretudo, a coragem de assumir a responsabilidade. Na Copa do Mundo, são esses os momentos que definem carreiras. Nusa não hesitou. Ele confiou em si mesmo, e agora a Noruega tem uma chance real de continuar sonhando.”

“Se a Noruega quiser eliminar a Costa do Marfim esta noite, isso deve ser o começo, não o fim. Eles terão que demonstrar concentração, disciplina e personalidade por mais três quartos de hora. Pois a parte mais difícil de uma partida de mata-mata sempre vem depois que você marca o primeiro gol”, aconselha Henry a Erling Haaland e companhia.

Caso a Noruega consiga vencer a Costa do Marfim, terá pela frente, nas oitavas de final, um confronto decisivo contra o Brasil. A equipe de Carlo Ancelotti enfrentou dificuldades contra o Japão na segunda-feira, mas acabou vencendo por 2 a 1 no último minuto.