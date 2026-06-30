Henry se mostra entusiasmado com o companheiro de equipe Haaland na seleção da Noruega

Thierry Henry está encantado com Antonio Nusa. O veloz ponta colocou a Noruega na frente de forma espetacular contra a Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo, para o deleite do ex-atacante de ponta.
“Que momento incrível na Copa do Mundo para Antonio Nusa. Quando seu país precisa de alguém para se destacar
“É por isso que tantas pessoas têm falado sobre o potencial de Nusa nos últimos anos. Ele é rápido, joga de forma direta e imprevisível. E quando avança com confiança contra os zagueiros, é um pesadelo para ser parado. Esta noite, ele mostrou que é capaz de se destacar no maior palco do futebol”, acrescenta Henry ao seu elogio a Nusa.
O analista da Copa do Mundo discute, em seguida, o belo gol de Nusa. “O que mais me chamou a atenção no gol não foi apenas a finalização, mas, sobretudo, a coragem de assumir a responsabilidade. Na Copa do Mundo, são esses os momentos que definem carreiras. Nusa não hesitou. Ele confiou em si mesmo, e agora a Noruega tem uma chance real de continuar sonhando.”
“Se a Noruega quiser eliminar a Costa do Marfim esta noite, isso deve ser o começo, não o fim. Eles terão que demonstrar concentração, disciplina e personalidade por mais três quartos de hora. Pois a parte mais difícil de uma partida de mata-mata sempre vem depois que você marca o primeiro gol”, aconselha Henry a Erling Haaland e companhia.
Caso a Noruega consiga vencer a Costa do Marfim, terá pela frente, nas oitavas de final, um confronto decisivo contra o Brasil. A equipe de Carlo Ancelotti enfrentou dificuldades contra o Japão na segunda-feira, mas acabou vencendo por 2 a 1 no último minuto.