Henry: "Não reconheço o Arsenal mais depois do fiasco da Superliga"

Ídolo critica ingleses: "Eles estão gerindo o clube como uma empresa, não como um time de futebol"

Thierry Henry criticou o Arsenal pela postura mostrada no fiasco da "Superliga". Os Gunners foram um dos 12 clubes que iniciaram o projeto fracassado, ao lado de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e Juventus. Em entrevista ao The Telegraph, Henry disse o seguinte:

"Eu não reconheço meu clube e o que aconteceu agora, com eles tentando se juntar a uma liga que foi encerrada. Não faz sentido para mim. Eles estão gerindo o clube como uma empresa, não como um time de futebol, e eles mostraram isso. Talvez tenha sido falta de entendimento das cores e valores do futebol e talvez o dinheiro foi uma enorme tentação. Seja o que for, eles erraram. Erraram feio", disse Henry.

Lenda do Arsenal não poupou críticas ao seu antigo clube / Foto: Getty Images

Na visão do ídolo do Arsenal, os torcedores foram os grandes responsáveis pela rápida reviravolta e fracasso da "Superliga".

"Eu fiquei genuinamente chocado como a maioria das pessoas e não pude acreditar. Eu nunca tinha falado antes, mas o que aconteceu recentemente me fez perceber: fãs, esse clube é de vocês.O clube é de vocês e eu também sou um torcedor do Arsenal. Estou orgulhoso do que os fãs conquistaram. Não só os torcedores do Arsenal, todos os torcedores. O resultado foi uma vitória para o futebol", afirmou Henry.

Entre os 12 clubes inicialmente envolvidos na "Superliga", Barcelona, Juventus e Milan emitiram comunicados respondendo à coordenação universal da competição, mas ainda não formalizaram suas saídas. Os três clubes têm conhecimento que a proposta não vai seguir adiante nesse modelo, assim como o Real Madrid por meio do seu presidente Florentino Perez.