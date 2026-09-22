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Mo Salah Trabzonsporgetty
Traduzido por

Henry desfere um duro golpe no Liverpool por causa de Mohamed Salah

M. Salah
Trabzonspor
T. Henry
Campeonato Turco
Trabzonspor x Galatasaray
Galatasaray
Egito
França
Turquia

Os Reds eram o problema!

Não foi apenas mais uma partida do Campeonato Turco, mas sim a noite do anúncio do retorno do rei. Em seu primeiro clássico com a camisa do Trabzonspor, o craque egípcio Mohamed Salah transformou o estádio "Papara Park" em um palco particular e obrigou uma lenda do tamanho de Thierry Henry a quebrar o silêncio com uma mensagem estrondosa ao Liverpool: o problema nunca foi o Salah.

A noite do rei no Papara Park

O Trabzonspor provocou uma surpresa de peso no último sábado, pela sexta rodada da primeira divisão do Campeonato Turco na temporada 2026/2027, ao golear seu rival histórico Galatasaray por 4 a 0 em casa.


E o grande nome da noite, sem qualquer contestação, foi o capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, que fez uma atuação excepcional e inesquecível, marcando seu primeiro hat-trick no Campeonato Turco e dando a assistência do segundo gol, contribuindo de forma direta em todos os quatro gols de sua equipe.



Henry explode: imaginem fazer isso contra o Galatasaray

E esse brilho não passou despercebido, já que a lenda do futebol francês e comentarista da Premier League Thierry Henry elogiou a atuação do faraó egípcio, em declarações divulgadas pelo jornal turco "Sabah".

Henry disse: "Imagine marcar seu primeiro hat-trick no Campeonato Turco contra um dos maiores clubes da Turquia, o Galatasaray. É preciso respeitar seu nome e suas conquistas".



Mensagem contundente ao Liverpool

E Henry não se limitou ao elogio técnico, mas enviou uma mensagem velada e direta ao seu ex-clube Arsenal e a seu rival Liverpool, na qual defendeu com firmeza o craque egípcio.

Ele encerrou sua declaração afirmando: "É evidente que Mohamed Salah nunca foi a causa do problema no Liverpool. Talvez tenha havido alguns desentendimentos dentro da diretoria do clube, mas com certeza não tinha a ver com o rei do Egito".

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