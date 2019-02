Henrique Dourado perto de trocar o Flamengo pelo futebol chinês

Atacante pode deixar o Rubro-Negro cerca de um ano após sua badalada chegada

De acordo com informações do Globo Esporte, Henrique Dourado está próximo de deixar o Flamengo e ir para o Henan Jianye, da China. A negociação deve girar em torno de R$ 18 a 20 milhões .

Dourado chegou ao time do Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 2018 e já tem a venda encaminhada pouco mais de um ano depois. A passagem do atacante pode terminar com 45 jogos oficiais e 15 gols marcados.

O valor citado acima corresponde a 75% do passe do jogador de 29 anos. Se estes forem confirmados como os termos da negociação, a venda deve ultrapassar o valor de compra que foi pouco mais de R$ 15 milhões.

O Flamengo não deve ir ao mercado para trazer outro atacante e deve focar seus esforços na consolidação de Fernando Uribe e Gabriel Barbosa, o 'Gabigol'.