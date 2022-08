Henrique Dourado marca reunião para definir futuro após gancho de um ano por empurrar juiz

Brasileiro foi punido por lance no empate entre Wuhan Yangtze e Henan Jianye

Henrique Dourado foi suspenso pela federação chinesa por um ano e terá que pagar uma multa no valor de R$ 150 mil. A punição veio por conta de uma trombada que o atacante deu no arbitro durante o empate por 2 a 2 do Henan Jianye com o Wuhan Yangtze no último domingo.

Como a punição é unilateral, ou seja, não cabe recurso, segundo soube a GOAL, Dourado vai se reunir com os dirigentes do clube chinês para debater o futuro. O encontro está previsto para este sábado, sexta à noite aqui do Brasil.

A ideia é avaliar se existe a possibilidade do jogador ser emprestado durante este período. Vale ressaltar que a punição da federação chinesa não tem ligação com o comitê da Fifa, sendo assim, o jogador poderia atuar em outro país caso o Henan Jianye liberasse.

Pessoas ligadas ao jogador lamentaram a punição e consideram muito severa. O futebol chinês, no entanto, é conhecido por aplicar punições fortes em lances de indisciplina ou mau comportamento. Aos 32 anos, Dourado tem contrato com o Henan Jianye até dezembro de 2023, ou seja, só poderá jogar novamente pelo clube perto do final de seu contrato.