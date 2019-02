Henrique diz que é "obrigação" Corinthians vencer em estreia na Copa do Brasil

Defensor também reconheceu que a equipe alvinegra ainda tem "muito a melhorar"

O clima no elenco do Corinthians depois da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado (3), no Allianz Parque está mais tranquilo. No entanto, o zagueiro Henrique, escolhido para dar entrevista coletiva nesta segunda-feira (4), ressaltou que a equipe ainda tem muito a melhorar.

"Precisa ser melhorado, sim. A gente busca nos treinamentos, no pouco tempo que temos, focar na bola parada para acertar. É começo de ano e tem muita coisa para fazer e melhorar", analisou.

"O grupo precisava dessa vitória, a gente vem se dedicando nos jogos, temos adversários de qualidade no Paulistão, times bem montados. É claro que essa vitória nos deu confiança que precisávamos para ter sequência. Sabemos dos jogos de mata-mata que teremos, estamos focados na partida de quinta, para fazer um grande jogo", completou.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O defensor também disse que agora o elenco já está focado na estreia na Copa do Brasil, contra o Ferroviário-CE, nesta quinta-feira (7), no Estádio do Café, em Londrina. Para Henrique, o Timão tem a obrigação de vencer.

"As equipes de menor expressão quando vão jogar contra o Corinthians, sabemos da dificuldade que é. Com certeza vamos com força máxima para conquistar esse objetivo. Será uma partida complicada, mas é nossa obrigação vencer esse jogo. Estamos focados para ir lá fazer um grande jogo e buscar essa classificação", afirmou.

"Jogando no Corinthians, todos os jogos são importantes para nós. A Copa do Brasil é uma chance a mais para a Libertadores, é um título importante para todos. Temos tudo para fazer um grande campeonato. Espero que a gente possa conquistar esse título. É pouco a pouco, passo a passo, mas temos totais condições de buscar. Vamos tratar todos os campeonatos da mesma forma para conquistá-los", finalizou.