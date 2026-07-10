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Sean SteurNewcastle United
Wessel Antes

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Henk Spaan compartilha informações dolorosas após a saída de Sean Steur do Ajax: “No De Toekomst...”

Ajax
Newcastle
S. Steur

Johan Steur não era uma figura popular no De Toekomst, escreve o colunista Henk Spaan em sua coluna diária no jornal Het Parool. Agora que Sean Steur deixou o Ajax, não só ele, mas também seu pai estão sendo alvo de críticas.

Nesta época, Spaan escreve principalmente sobre a Copa do Mundo. “No entanto, sinto-me obrigado a dedicar algumas palavras ao ‘enorme talento’ que é Steur.”

Sua opinião parece ter mudado repentinamente agora que Steur se transferiu para o Newcastle United. Na temporada passada, Spaan ainda se mostrava entusiasmado com o meio-campista de 18 anos.

“Sobretudo o pai não se cansa de elogiar o talento do filho. Ele gritava tão alto que, no De Toekomst, as pessoas tapavam os ouvidos assim que o homem aparecia à distância”, continua Spaan.

Todo o elogio que Spaan tinha para Steur no ano passado, após sua revelação, desapareceu. “O meio-campista lacônico disputou quarenta partidas pelo Jong Ajax: 1 gol, 4 assistências. Na Eredivisie, ele jogou vinte vezes: 1 gol, 1 assistência.”

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“Ajudar na defesa? Às vezes sim, às vezes não. Eu o vi se virar algumas vezes na barreira. Passes? Raramente em profundidade, mais frequentemente para os lados.”

Spaan acredita que as expectativas em relação ao futuro de Steur podem ser reajustadas. “Para o Newcastle, 27 milhões é trocado. O filho de Cruijff não é Deus, mas o pai de Steur nem mesmo é apóstolo.”

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