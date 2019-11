Henderson relembra falta de respeito de Suárez: "Estava pronto para matá-lo"

O capitão do Liverpool fala sobre sua chegada ao clube e conta de problemas que teve com Luis Suárez em treinos

Hoje capitão do , Jordan Henderson não teve um começo glorioso nos Reds. Contratado junto ao Sunderland por quase 20 milhões de euros em 2011, o meiocampista teve um primeiro ano depecionante e quase foi "despejado" no . Além disso, se sentiu desrepeitado por Luis Suárez em um nível que Henderson se disse "pronto para matá-lo."

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Suárez já tinha seis meses de casa, tendo chegado no começo do ano, em janeiro. Segundo Henderson, a conduta do uruguaio durante os treinos era desrespeitosa, reclamando em alto e bom som do desempenho do meiocampista nos treinos, em uma maneira como se o inglês "não merecesse estar lá."

De acordo com Henderson: "As críticas são da profissão, de ser um jogador de futebol. Naquele período, eu era um jogador jovem e uma ou duas coisas que Luis fez no treino foram desrespeitosas. Ele levantava os braços e sinalizava 'que m**** que ele está fazendo', como se eu não merecesse estar lá. Isso me machucou. Ele fez isso três vezes, aí eu explodi e estava pronto para matá-lo."

Se relamente Henderson tivesse matado Luis Suárez, as consequências para o Liverpool seriam gritantes. Após o começo fraco, o meiocampista retomou a confiança, evoluiu e se tornou peça fundamental de revitalização dos Reds sob Jurgen Klopp. Na conquista da última Liga dos Campeões, por exemplo, Henderson foi o capitão e acabou levantando a taça.