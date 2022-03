Hellas Verona x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Italiano 21/22

Hellas Verona e Napoli se enfrentam neste domingo (13), no estádio Marcantonio Bentegodi, às 11h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hellas Verona x Napoli DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Marcantonio Bentegodi, Verona - ITA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste domingo, no Marcantonio Bentegodi.

MAIS INFORMAÇÕES

Na nona posição da Serie A, com 41 pontos, o Verona busca a vitória em casa para tentar "pegar o elevador" na tabela.

Do outro lado, o Napoli é o terceiro colocado, com 57 pontos e sabe que precisa do triunfo se quiser continuar firme na luta pelo título.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VERONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 1 x 1 Verona Campeonato Italiano 6 de março de 2022 Verona 3 x 1 Venezia Campeonato Italiano 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Empoli x Verona Campeonato Italiano 20 de março de 2022 11h (de Brasília) Verona x Genoa Campeonato Italiano 3 de abril de 2022 A confirmar

NAPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 0 x 1 Milan Campeonato Italiano 6 de março de 2022 Lazio 1 x 2 Napoli Campeonato Italiano 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas