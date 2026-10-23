Helicóptero de emergência médica no campo de treinos do Bayern de Munique: grande preocupação com Vincent Kompany

Vincent Kompany foi levado às pressas ao hospital na tarde de sexta-feira. Um helicóptero de resgate chegou a pousar no campo de treinamento do Bayern de Munique para atender o técnico belga, segundo o BILD.

Kompany não passou bem nesta semana. No último fim de semana, foi afetado por uma infecção viral que o obrigou a se deitar na sala do treinador durante e após a partida contra o RB Leipzig (6 a 1).

Em seguida, perdeu os treinos do Bayern na segunda e na terça-feira e deixou a entrevista coletiva para o duelo da Champions League contra o Arsenal (2 a 2) a cargo de seu auxiliar.

Segundo o BILD, a infecção viral causou problemas em um "tecido cicatricial antigo", o que faz com que o ex-jogador de clubes como o Manchester City tenha dificuldade para se locomover atualmente.

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O belga disse na entrevista coletiva após a partida contra o Arsenal: "Como treinador, você sempre quer fazer tudo e alcançar tudo. Na semana passada, contraí um vírus bastante desagradável e, claro, não ouvi meu corpo. Em determinado momento, meu corpo disse: pare agora!"

Ainda não se sabe por que Kompany foi levado de ambulância ao hospital na sexta-feira. Segundo o BILD, há "grande preocupação" com o treinador do Bayern.