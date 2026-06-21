Hélène Hendriks dá a Frenkie de Jong um apelido depreciativo

Hélène Hendriks deu, no sábado, no programa “De Oranjezomer”, um apelido nada lisonjeiro a Frenkie de Jong. O meio-campista da seleção holandesa, aliás, não se importa muito com as críticas ao seu estilo de jogo.

“Passar a bola para os lados, já conversamos muito sobre isso”, diz Hendriks, abrindo a discussão sobre o papel de De Jong no meio-campo holandês. “O que vocês acharam dele, passando a bola para os lados?”

“Já falamos algumas vezes sobre aquele futebol de ‘passadinha para o lado’. Mas não foi isso, sabe. Eu gostei muito”, disse Sander de Kramer, que curtiu especialmente a atuação do volante na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia.

Hendriks quer saber, em seguida, por que De Jong foi substituído antes do tempo pelo técnico Ronald Koeman. “Ele teve uma pequena lesão”, explica Theo Janssen sobre a substituição realizada no intervalo no meio-campo da Seleção Holandesa.

“E o torneio ainda tem muito tempo pela frente. E ainda precisamos dele por um longo período. E quando se está ganhando por 4 a 0. Quando o placar estava em 4 a 0, eles já estavam prontos, e quando chegou a 4 a 1, entraram imediatamente. Portanto, uma substituição totalmente lógica”, o analista entende muito bem por que De Jong não jogou os 90 minutos na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

Após o jogo entre Holanda e Suécia, De Jong conversou com Noa Vahle, da SBS, sobre as críticas que surgiram após o empate em 2 a 2 contra o Japão na semana passada. “Tenho a sensação de que muitas pessoas, na verdade, não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não enxergam o que está acontecendo. Isso não é ruim, porque assim todo mundo pode falar sobre o assunto, mas é assim mesmo.”

De Jong ressalta que seu estilo de jogo é frequentemente mal interpretado. “Ouço as pessoas dizerem que não faço passes em profundidade, mas isso não é verdade. É só que não estão prestando atenção. Depende da partida, mas também do momento. Alguém está correndo ou não? Como está a corrida dessa pessoa? Isso depende de tantas coisas.”