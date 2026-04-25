Heerenveen vence partida emocionante contra o Fortuna Sittard e consolida sua vaga nos play-offs

O SC Heerenveen conseguiu vencer o jogo em casa contra o Fortuna Sittard na noite de sábado. Em Heerenveen, após uma partida emocionante, o placar ficou em 2 a 1 para a equipe de Robin Veldman.
Os visitantes de Limburg abriram o placar aos 12 minutos. Dimitrios Limnios teve espaço livre e conseguiu fazer um bom passe de volta. Kaj Sierhuis deixou a bola rolar com inteligência, e Philip Brittijn abriu o placar: 0 a 1.
No entanto, a equipe de Danny Buijs não pôde desfrutar por muito tempo da vantagem. Jacob Trenskow avançou bem pela direita, recuou a bola e viu Ringo Meerveld finalizar com frieza: 1 a 1 aos dezesseis minutos de jogo.
O jogo oscilou de um lado para o outro, com a equipe da casa tendo a próxima grande chance. Em um escanteio, o zagueiro central Maas Willemsen quase colocou sua equipe na frente com uma cabeçada, mas sua tentativa acertou a trave. Do outro lado, Sierhuis também teve uma boa chance de cabeça, mas também não resultou em gol.
Antes do intervalo, o Heerenveen teve ainda algumas oportunidades de assumir a liderança, sendo a tentativa de Marcus Linday a mais perigosa. No entanto, seu chute careceu da força e precisão necessárias e passou ao lado do gol adversário.
Também após o intervalo, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar. A primeira jogada perigosa da equipe da casa resultou em um chute que passou rente à trave, mas a primeira grande chance de verdade não demorou a surgir. O meio-campista do Fortuna, Lance Duijvestijn, conseguiu tirar um chute de perto da linha, após o que seu companheiro de equipe Sierhuis quase marcou do outro lado. O atacante chutou de longe por cima do goleiro, mas a bola acertou a trave.
A cerca de quinze minutos do fim, o time da casa finalmente abriu o placar. Após um belo controle de bola de Linday — que passou entre as pernas de Justin Hubner —, ele mesmo tocou com a ponta do pé para fazer o 2 a 1.
Os visitantes tentaram forçar a jogada, inclusive com um belo voleio de Duijvestijn após um rebote, mas o gol de empate não saiu. No entanto, Ivo Pinto teve que sair de campo nos minutos finais após uma entrada violenta. Seguiu-se um cartão vermelho direto.
Com essa vitória, o Heerenveen consolida sua posição na zona de play-off. Os frísios estão na sétima colocação com 47 pontos, cinco a mais que o FC Groningen, na nona posição. O Fortuna ocupa agora a décima segunda colocação.