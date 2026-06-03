Hedwiges Maduro acredita que a seleção holandesa tem boas chances de chegar longe na Copa do Mundo, segundo ele disse à ESPN. No entanto, segundo o ex-jogador da seleção, falta à Oranje um elemento importante em comparação com outras seleções.

O ex-meio-campista e zagueiro — com dezoito partidas pela seleção — acha que a Oranje pode se sair muito bem nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Um papel fundamental nesse cenário cabe ao técnico Ronald Koeman, em quem Maduro tem total confiança.

“Ele é muito bom em gerenciar uma equipe. Tem experiência e já passou por praticamente todos os clubes holandeses”, disse Maduro. “Ele ainda se integra muito bem ao grupo, tem um bom feeling e isso é importante.”

O ex-jogador de times como Ajax, Valencia e FC Groningen também destaca que Koeman é bem visto pelo grupo, algo de grande importância em uma fase final de torneio. “Como técnico da seleção, você precisa criar uma unidade em pouco tempo, e ele consegue fazer isso. Todos os jogadores importantes o seguem. E se eles estiverem motivados, também temos chances.”

Maduro, portanto, avalia as chances da Seleção Holandesa como altas, em parte porque descreve a equipe como “estável”. No entanto, ele faz uma ressalva. “No exterior, é visto com admiração o quão longe chegamos sempre. Para outros países, é muito difícil nos vencer, embora nós também não vençamos com muita facilidade países ‘menores’.”

Parece faltar, sobretudo, a capacidade de abrir o jogo. Maduro se refere, para isso, à sua própria época como jogador da seleção, quando jogadores como Arjen Robben e Wesley Sneijder conseguiam fazer a diferença individualmente.

“Temos uma boa defesa e um bom meio-campo, mas no ataque talvez não tenhamos a qualidade que outros países têm. Quando uma partida está empatada, você precisa, na verdade, de um Robben com uma jogada individual, ou de um Sneijder que simplesmente manda a bola no ângulo. Essa geração tem um pouco menos disso, mas há estabilidade. Temos uma equipe muito sólida, difícil de ser derrotada”, conclui ele.