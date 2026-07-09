Eden Hazard, ex-jogador da seleção da Bélgica, falou sobre as chances de sua seleção na Copa do Mundo de 2026, abordando a trajetória de Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção espanhola.

Em declarações ao jornal “Marca”, Hazard disse: “Temos muitos talentos, e a Bélgica pode surpreender a todos e chegar às fases finais da Copa do Mundo; acredito neles. Temos uma boa mistura de juventude e experiência. É uma pena que os irmãos Hazard não estejam aqui... mas, claro, espero que conquistem o título”.

E continuou: “Thibaut Courtois é o melhor. Tive a oportunidade de jogar com ele, e ele teve a oportunidade de jogar comigo. Emiliano Martínez é um goleiro muito bom, mas Courtois está em um nível superior. Ele é o melhor goleiro do mundo e já provou isso repetidas vezes nos momentos mais importantes”.

E continuou: “Ele é alto, tem reflexos incríveis e também é excelente no manuseio da bola com os pés. Não se esqueçam de que foi graças a ele que vencemos o Japão em 2018”.

A Bélgica enfrenta amanhã a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, em meio à expectativa pelo desempenho do astro da La Roja, Lamine Yamal.

Hazard comentou sobre isso dizendo: “Lamine Yamal me lembra um pouco dos meus primeiros passos no mundo do futebol. Eu tinha quase a mesma idade que ele, e todos esperavam muito de mim. Mas, no fim das contas, se ele se divertir jogando em campo como ele faz, tenho certeza de que terá um desempenho incrível na Copa do Mundo”.

E continuou: “Ele é o tipo de jogador que as pessoas adoram assistir. Essa é a essência do futebol: diversão e inspiração para a torcida”.

E acrescentou: “Não se esqueça de Dembélé, ele também é um jogador de alto nível. É difícil prever. Veremos quem vai ganhar a Copa do Mundo. Ainda há muitos candidatos à Chuteira de Ouro. Pessoalmente, prefiro o jogador que entretém, dribla e se diverte em campo, mas nesta edição da Copa do Mundo, tenho certeza de que Mbappé vai terminar o torneio como artilheiro”.

A Bélgica na Copa do Mundo de 2026

Sobre suas expectativas para a Bélgica, ele disse: “Com certeza espero que a Bélgica chegue à final... Por que não jogariam contra a França de novo? Pode ser uma partida incrível. Não será fácil, mas espero que cheguem à final e talvez ganhem a Copa do Mundo. E se isso não acontecer, acho que a Espanha também chegará às fases finais, vamos ver”.

E continuou: “Sei que as coisas foram difíceis para Xabi Alonso no Real Madrid, pois ele nem sempre teve tempo de jogo suficiente, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, com o Bayer Leverkusen. A Premier League também é difícil, mas ele a conhece muito bem. Espero que ele nos dê o que precisamos”.