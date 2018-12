Hazard tira dúvidas de como é o clima no Real Madrid com Kovacic

Atleta belga é constantemente especulado no time merengue e nunca escondeu o desejo que tem de vestir a camisa do clube espanhol

Não é de hoje eu Hazard sonha com o Real Madrid. Em diversas ocasiões, o meia do Chelsea demonstrou seu carinho e o interesse em defender o clube merengue. Esta semana, Mateo Kovacic, revelou em entrevista à Sky Sports, o belga o perguntou sobre como era o clima no clube espanhol.

Por outro lado, Kovacic também destacou que Hazard está bem concentrado em fazer grandes coisas pelo Chelsea nesta temporada.

"Esperamos ter uma grande temporada juntos. Ele está muito concentradoem fazer grandes coisas pelo Chelsea, É um jogador incrível. Não sabia que era tão bom e pode ser um dos três melhores jogadores do mundo".



(Foto: Getty Images)

Sobre o futuro, Kovacic também destacou que está concentrado no Chelsea, onde está feliz no clube londrino.

"Por agora, estou feliz aqui. A cidade é incrível, o clube é um dos melhores do mundo e meus companheiros são excelentes. Necessito respeitar meu clube anterior, o Real Madrid. Posso me imaginar ficando aqui, mas tenho contrato e devo respeitar e isso é o que vou fazer", disse o croata.