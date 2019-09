Hazard sobre início apagado no Real Madrid: "ainda não sou um galáctico"

Jogador belga ainda não balançou as redes com a camisa do time da capital espanhola e mira a estreia na Champions League para desencantar

O começo de Eden Hazard no Real Madrid não é dos mais empolgantes. O jogador, considerado o segundo melhor atleta da de 2018, ainda não balançou as redes com seu novo clube e tem ficado apagado nas partidas. Em entrevista coletiva antes da partida do Real contra o , o belga afirmou que ainda não está no mesmo nível da equipe.

"Eu não sou um galáctico. Tenho que mostrar que posso ser um galáctico, todos os que passaram aqui demonstraram. O número 7, tem que ser eu o jogador que pode ser o melhor do mundo. Não duvido de minhas habilidades", falou Hazard, que também ficou no zero no reencontro com Diego Costa, dessa vez pelo clássico contra o Atlético de Madrid.

O recebe o Club Brugge nessa terça-feira (01), às 13h55 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada da fase de grupos da . Na estreia, o time espanhol visitou o PSG, no Parc de Princes e foi derrotado por 3 a 0.

Por causa desse revés, o camisa 7 do Real Madrid afirmou que a equipe tem "obrigação" de vencer o atual líder do campeonato belga e projeta uma boa partida individual.

"Me vejo fazendo muitos gols e com uma vitória. Será difícil depois de perder em Paris, e, por isso, temos a obrigação de vencer", disse o atacante.

O ex- diz entender a pressão e a expectativa que existem sobre ele e disse que precisa apenas engatar uma sequência de bons jogos para finalmente conseguir entregar seu melhor.

"Eu me sinto 100% e só me falta marcar gols e ser decisivo. Quando eu fiz bons jogos em sequência, será mais fácil", afirmou o atacante, que completou dizendo saber que "as pessoas esperam muito de mim e isso não me incomoda. As pessoas já viram tudo o que eu fiz antes e tenho que mostrar meu melhor nível para que o público fique orgulhoso de mim".