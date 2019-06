Hazard se despede da torcida do Chelsea: "Era meu sonho jogar no Real Madrid"

O atacante assinou com o clube Blanco até junho de 2024

Eden Hazard é o novo reforço do a partir da temporada 2019-20. Nesta sexta-feira (7), momentos após o anúncio de sua contratação, o belga publicou em sua conta no Instagram um "adeus" à torcida do . Veja!

"Aos meus amigos do Chelsea e família, vocês sabem que estarei me juntando ao Real Madrid. Não é segredo que isso era o meu sonho desde que eu era um garoto marcando o meu primeiro gol. Tentei dar o meu melhor para não distrair a mim e à equipe durante esse difícil período de especulações e atenção da mídia, principalmente nos seis últimos meses.

Agora, os clubes chegaram a um acordo e eu espero que vocês entendam que tive que seguir para o próximo capítulo, assim como cada um de vocês deveriam fazer quando tiverem a chance de buscar seus sonhos. Deixar o Chelsea é a maior e a mais difícil decisão da minha carreira até o momento. Agora é hora de abertamente dizer algo que sempre foi muito claro para mim: eu sempre amei cada momento no Chelsea e nenhuma vez considerei ou pensei que iria deixa-lo por outro clube.

Eu tinha apenas 21 anos quando cheguei, então tenho que crescer como um homem e como jogador com todos vocês, afinal, vocês me ajudaram a me tornar capitão da Seleção Nacional da . É claro que tiveram momentos difíceis, para o time como um todo e para mim pessoalmente, isto é futebol profissional. Entretanto, futebol para mim é sobre ter a bola em meus pés, jogar partidas e curtir cada momento, somos sortudos de jogar um jogo bonito e este é o meu conselho para quem precisa de uma dica de coaching! Joguem futebol e divirtam-se!

Mesmo quando não jogamos bem, eu tentei dar o meu melhor e isso foi graças ao seu incrível apoio. Aquele espírito lutador, o desejo e a recusa em desistir fazem parte da cultura aqui no Chelsea e isso vem diretamente de vocês.

Quando penso nos meus momentos especiais com a camisa do Chelsea, existem muitos, somos sortudos de termos vencido muito mais jogos do que perdemos. Aqueles que me entendem sabem que não é coisa minha listar tudo que ganhei, tudo que posso dizer é que todo e qualquer prêmio tanto como equipe quanto individual foram incríveis. Um dia eu estarei sentado bebendo uma cerveja e conversando ou rindo com orgulho sobre meu pênalti perdido que mudou a minha cabeça para vencer a liga contra o (Crystal) Palace, ou aqueles gols contra o , ou .

As memórias são tão vívidas por causa da atmosfera que vocês criaram, eu espero que vocês sempre se lembrem dela com orgulho, assim como eu faço. Em todo momento em que estive em tour pelos , ou no Sunderland numa terça-feira à noite, na numa quinta-feira, ou, é claro, TODOS os jogos no Bridge - vocês sempre me apoiaram e me encorajaram a jogar futebol e ser eu mesmo - como eu também aproveitei vocês, eu lamento não sair com um prêmio de defesa entre minhas honras!Nós temos muitos jogadores bons e meus momentos de maior orgulho sempre foram como parte do time. Nós vencemos a , Copas da Liga, Europa Leagues, todas como uma família. Cada uma de uma forma especial e, é claro, o jogo em Baku há algumas semanas é a maneira perfeita de sair de uma temporada longa e difícil após a .O Chelsea e especialmente os fãs do Chelsea sempre serão especiais para mim e na próxima temporada eu sempre olharei por seus resultados primeiro. Eu espero que possamos nos enfrentar na próxima temporada da e que em toda temporada nos vemos novamente.Antes de ir, um último agradecimento a todos no clube por seu tremendo esforço enquanto vivíamos cada momento. À todos os meus ex-colegas, nós vamos dizer o nosso adeus no momento certo, mas eu devo agradecer ao Sr. Abramovich e sua diretoria por terem me ajudado a realizar não um, mas dois sonhos, o primeiro em me tornar um jogador do Chelsea e, hoje, o segundo, de me tornar um jogador do Real Madrid.Eu desejo a todos e a cada um de vocês o melhor, meus amigos.Eden."

Hazard assinou por cinco temporadas e os valores de seu contrato giram em torno de € 100 milhões (R$ 440 milhões) mais bônus.