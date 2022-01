Hazard salva o Real Madrid na Copa do Rei e anima Ancelotti: “o passado é passado”

A Copa do Rei teve grandes momentos nesta última quinta-feira (20). O Real Madrid acreditou até o final e criou tantas possibilidades, que, aos 115 minutos de jogo, conseguiu virar uma partida que parecia destruída por um lance de sorte do Elche, com o brilho de Eden Hazard.

Ao longo de todo o duelo, o clube de Madrid jogou em cima criando diversas chances de chutes ao gol, principalmente com os brasileiros Marcelo, Vini Júnior e Rodrygo. O lateral inclusive, que desconcertou a parte direita da defesa do Elche em vários momentos, mas por falta cometida por ele que os donos da casa abriram o placar.

Aos 101 minutos, Marcelo acabou parando uma jogada ofensiva do Elche, levando à falta marcada pelo árbitro e à expulsão do lateral. No rebote da falta acertada na barreira, Verdú, também quem a cobrou, chutou novamente e atingiu o camisa 19 Ceballos, do Real, desviando a bola para o canto contrário ao do goleiro Lunin.

O jogo parecia perdido. O Real já havia chutado muito, somando oito tentativas ao gol contra apenas três do Elche. Com chute de Ceballos e um ótimo desvio de Isco, o empate. E Eden Hazard, após quase um ano sem marcar, recebeu um belo lançamento de Alaba, driblou o goleiro e marcou para os visitantes, dando a vaga aos merengues nas quartas de final da Copa do Rei.

"Ele (Hazard) e Isco venceram a partida. Tem significado. Talvez eles devessem jogar mais. O passado é passado. Eu posso contar com eles, eu sei disso. É a partida que me deixou mais feliz. O profissionalismo deles está lá", disse o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, em coletiva pós-jogo, elogiano as atuações de Isco e do belga Hazard, muito criticado pelo baixo desempenho pelo clube espanhol.

Aos 31 anos, Hazard apareceu e fez o gol da vaga merengue para as quartas de final da Copa do Rei. Talvez, com isso, sua confiança e grande habilidade retornem, e o grande belga que estava presente no vitorioso Chelsea apareça pela Espanha.