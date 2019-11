"Hazard não gostava de treinar duro", diz ex-companheiro de Chelsea

Jogador nigeriano elogiou o ex-colega belga dizendo que mesmo com a falta de 'pegada' nos treinos, Hazard sempre jogava bem nas partidas

John Obi Mikel fez uma revelação sobre a rotina de cinco anos convivendo com Eden Hazard, no . De acordo com o jogador nigeriano, o belga não gostava de treinar duro e foi rotulado como jogador mais preguiçoso daquele vitorioso elenco dos Blues.

"O jogador mais preguiço com quem eu joguei é Eden Hazard. Ele não gostava de treinar duro. Enquanto nós estávamos trabalhando, ele esperava a gente enquanto só parava lá. Mas aos domingos ele era o homem do jogo. Era inacreditável", falou Mikel à beIN Sports .

Mikel, de 32 anos, joga no Trabzonspor, da Turquia, enquanto Hazard, de 28 anos, foi ao . O nigeriano conitnuou elogiando o ex-companheiro de time.

"Hazard tem um talento incrível, talvez não seja tão bom quanto Messi, mas ele faz o que ele quer com a bola nos pés", disse Mikel.