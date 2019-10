Hazard: "não é fácil assumir a camisa que foi de Ronaldo no Real Madrid"

Jogador de 28 anos permanece confiante de que poderá se dar bem no Santiago Bernabéu nesta temporada, mesmo depois de início difícil

Eden Hazard admitiu que usar a camisa de Cristiano Ronaldo no provou ser um desafio.

O internacional belga trocou o pelo Santiago Bernabeu no verão europeu por 100 milhões de libras (R$ 495 milhões), mas teve um começo desafiador no seu tempo na , com um peso significativo de expectativa.

Embora Cristiano Ronaldo, o maior goleador de todos os tempos do clube, tenha sido vendido para a no verão de 2018, o Real Madrid decidiu não substituir sua estrela nesse mesmo período e foi privado de um resultado Galáctico desde então.

Hazard chegou para preencher esse vazio, mas com sete jogos em seu currículo, ele conseguiu apenas um gol e duas assistências.

Vestir a icônica camisa número 7 de Cristiano Ronaldo, que foi para Mariano Diaz na última temporada, apenas aumentou a expectativa para o jogador de 28 anos, que até agora não conseguiu o resultado esperado.

"Vestir esta camisa depois de Cristiano Ronaldo não é fácil, ele é histórico", admitiu em entrevista à TV Real Madrid.

Embora os homens de Zinedine Zidane estejam em sexto lugar em , com um jogo a menos após o fim de semana contra o por adiamento devido a razões políticas, Hazard ainda está confiante de que a equipe pode cumprir seu objetivo de garantir uma boa colocação na campanha.

"Vamos dar o nosso melhor para ganhar tudo, temos que levantar um troféu", acrescentou. “Eu sei que a Liga dos Campeões é importante. Estou aqui para vencer, é importante para todos e para mim. Estou no melhor clube do mundo e espero dar o meu melhor”, afirmou.

Após a inatividade no fim de semana, o Real Madrid está de volta à ação na quarta-feira por La Liga, quando será o anfitrião do Leganes.

Com seus adversários na parte inferior da liga tendo conquistado apenas cinco pontos em seus 10 jogos iniciais, eles esperam continuar sua recuperação, que parou quando foram derrotados por 1 a 0 em Maiorca, no dia 19 de outubro.

Desde então, eles foram para o e venceram por 1 a 0, reacendendo suas esperanças de se classificar para as eliminatórias da Liga dos Campeões, que pareciam frágeis depois de somarem um ponto nas duas primeiras partidas.