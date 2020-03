Hazard, Griezmann e João Félix: as estrelas que ainda não brilharam no trio espanhol

Jogadores foram contratados por Barcelona, Real e Atlético de Madrid mas ainda não conseguiram justificar as cifras pagas em suas transferências

Na última janela de transferências, Hazard, Griezmann e João Félix foram os nomes que agitaram o mercado espanhol. E com toda razão. Porém, as expectativas e as cifras milionárias envolvendo os três jogadores foram bem maiores do que o rendimento dos mesmos dentro de campo, pelo menos por enquanto.

Em situações distintas, as razões e as possíveis explicações para o baixo rendimento de cada um dos jogadores é diferente. Pouca dade, lesões e dificuldade na adaptação ao estilo de jogo são alguns dos motivos apontados para explicar o fracasso até aqui. Mas o fato é que nenhum dos três conseguiu justificar o valor pago em suas transferências.

Hazard: 173 dias lesionado

Grande destaque da Premier League há vários anos, o belga foi contratado pelo para tentar substituir, mesmo que em partes, a ausência deixada por Cristiano Ronaldo. Desde a saída do português os merengues ficaram órfãos de um craque para chamar a responsabilidade nos momentos difíceis. E Hazard parecia uma boa escolha para isso, mas as lesões não estão ajudando.

Com três contusões em sequência, o belga acumula 173 dias parado no departamento médico do clube. Com isso, já ficou parado mais tempo em Madrid do que ao longo de suas sete temporadas no . Além disso, nos poucos jogos que atuou - 15 para ser mais exato - o atacante marcou apenas um gol, contra o Granada. Com esses números, com certeza Hazard não está justificando os 100 milhões de euros pagos pelo Real Madrid em sua transferência.

Griezmann sem o brilho de antes

Antoine era a peça chave do de Simeone, time duas vezes finalista da Champions. Com grande destaque em há vários anos, o francês foi comprado pelo em uma tentativa de repetir o que foi feito anteriormente com Neymar e o trio MSN. Porém, o trio MSG não chegou nem perto de seu antecessor.

O francês claramente está encontrando dificuldades em se adaptar ao estilo de jogo catalão. É bem verdade que não falta disposição ao jogador, e que os problemas internos e as trocas de treinador estão atrapalhando a equipe como um todo, mas Griezmann está longe de ser o mesmo do Atlético.

Com 14 gols em 36 partidas, o francês campeão da de 2018 ainda não conseguiu justificar os 120 milhões de euros investidos em sua contratação.

A jóia que ainda não brilhou

João Félix é uma das maiores promessas do futebol mundial e chegou ao Atlético para ocupar o lugar deixado por Griezmann, que foi para o Barcelona. É bem verdade que o português empolgou a torcida na pré-temporada, mas não conseguiu manter o ritmo nos jogos oficiais.

Além da pouca idade, o jovem de 20 anos também está com dificuldades para atingir sua melhor forma física e vem sofrendo com algumas lesões. Ao todo, ficou de fora de 10 partidas por problemas físicos e marcou cinco gols em 26 aparições.