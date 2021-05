Hazard "foi burro e machucou torcida do Real": risada em derrota irritou até pai de Courtois

O belga já até se desculpou com a torcida e com os companheiros, mas ainda vem sofrendo críticas

É uma cena comum em várias partidas de futebol: após o duelo, alguns jogadores rivais, que já atuaram juntos ou se conhecem, colocam a conversa em dia por alguns curtos momentos. Mas o reencontro de Eden Hazard com seus ex-companheiros de Chelsea não foi tão feliz para o belga.

Após a eliminação do Real Madrid para o Chelsea, nas semifinais da Liga dos Campeões da Uefa, o belga foi visto rindo junto de Kurt Zouma e Edouard Mendy, pouco tempo depois do apito final do árbitro Daniele Orsato. Uma foto que mostra tal encontro repercutiu na torcida dos madrilenhos e fez com que o atacante fosse alvo de muitas críticas.

Tais críticas forçaram Hazard a ter que se desculpar com a torcida. Mesmo assim, elas não diminuíram: alguns, mais exaltados, chegaram a pedir para que Florentino Pérez rescinda o contrato do atleta, enquanto outros colocaram a sua postura como um desrespeito com a torcida do Real.

Um desses críticos foi Thierry Courtois, pai de Thibaut Courtois, seu companheiro no Real Madrid, no Chelsea e na seleção da Bélgica: em entrevista concedida ao HLN Sportcast, o pai do goleiro belga chegou a pedir, inclusive, para que o capitão do clube, Sergio Ramos, conversasse com o jogador em particular sobre o ocorrido.

"Hazard foi muito burro de fazer isso. Provavelmente, ele não pensou que essas imagens são dolorosas para os torcedores do Real Madrid, que tiveram que ver um jogador rindo dois minutos depois de ser eliminado." pontuou Thierry, perguntado sobre a situação. "Eu acho que Ramos ou outra figura importante terá que falar com ele."

E a gargalhada do Hazard após a eliminação do Real Madrid?👀 pic.twitter.com/dWGVBKsSTU — Goal Brasil (@GoalBR) May 5, 2021

Muito criticado, porém, foi rápido em pedir desculpas: o belga publicou uma mensagem em sua conta nas redes sociais e exaltou a luta do time em sair campeão da La Liga.

"Eu peço desculpas. Li muitas opiniões sobre mim hoje e nunca seria minha intenção ofender a torcida do Real Madrid," Hazard escreveu em sua conta no Instagram. "Sempre foi meu sonho jogar pelo Real Madrid e eu vim aqui para ser campeão. A temporada não acabou, agora precisamos lutar pela La Liga. Hala Madrid!"

Ainda com chances de título espanhol, o Real Madrid volta aos gramados neste domingo (9), diante do Sevilla, às 16h (de Brasília), em duelo importantíssimo na luta pela La Liga.