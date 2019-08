Hazard faz primeiro gol pelo Real Madrid em belo chute; veja as reações

Hazard acerta belo chute em jogo amistoso com o Real Madrid e marca primeiro gol com o time espanhol

Eden Hazard animou a torcida do nas redes sociais durante amistoso contra o Red Bull Salzburg nesta quarta-feira (07). O belga marcou o primeiro gol com a camisa dos blancos ainda no primeiro tempo do duelo.

Eden Hazard off the mark at Real. was a matter of time. pic.twitter.com/8KsjKNgVKV — amadí (@amadoit__) August 7, 2019

Em belo chute de fora da área, o jogador contratado por 88,5 milhões de libras (cerca de R$ 430 milhões) abriu o placar para o time espanhol, na Arena Red Bull Arena, na Áustria.

Hazard foi substituído aos 17 minutos da etapa final por Luka Jovic. O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo domingo (11), contra a , no Estádio Olímpico.

Veja as reações: