Hazard fala em novo ciclo no Real Madrid e avisa: "Ainda não sou galáctico"

O ex-jogador do Chelsea foi oficialmente apresentado no Santiago Bernabéu nesta quinta-feira e expressou seu desejo de conquistar glórias nos Blancos

O novo atacante do , Eden Hazard, foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (13) no Santiago Bernabéu, e deixou claro que não se considera um “galáctico” ainda – mas espera ajudar o clube a conquistar novas glórias.

“Não sou um ‘galáctico’, ainda, mas espero ser um dia”, declarou o jogador. Sou Eden Hazard e tudo que fiz está no passado [não conta]. Aqui, eu começo do zero. Não me considero um ‘galáctico’ mas sim um jogador muito bom”.

O jogador belga deixou a equipe do após sete anos para se juntar ao elenco dos Blancos por 100 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões), considerada a transferência mais cara do clube, com exceção de Gareth Bale.

Hazard chega a um clube que passou por uma dura temporada, na qual não conquistou nenhum título nacional ou internacional, algo que não é de costume do Real Madrid.

“É verdade que o Real Madrid ganhou muitos títulos e que o ano passado não foi tão bom. Isso acontece no futebol. Espero começar um novo ciclo com os jogadores que ganharam tanto, é para isso que estou aqui”, completou o jogador belga.

No próximo mês, o Real Madrid viaja aos para competir a Champions Cup, enfrentando o de Munique, e em Houston, Landover e East Rutherford, respectivamente.