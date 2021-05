Hazard e a risada pós eliminação: "nunca quis ofender a torcida do Real"

O jogador pediu desculpas após ter sido flagrado gargalhando ao final o duelo contra o Chelsea, que tirou os Blancos da Liga dos Campeões

Como era de se esperar, a gargalhada de Eden Hazard após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões deu o que falar. E o belga, que passou muitos anos no Chelsea, veio a público se desculpar pela cena, dizendo não ter tido a intenção de ofender a torcida merengue.

Antes mesmo de a bola rolar, Hazard já era um dos personagens do duelo entre Chelsea e Real Madrid, pela semifinal da Champions League. O belga, hoje, está do lado espanhol porém, durante boa parte de sua carreira, defendeu as cores do time inglês, onde brilhou. Desde que chegou ao Real, porém, não conseguiu se firmar.

Alguns diziam que este poderia ser o jogo em que o camisa 7 daria sua volta por cima, no entanto, a atuação em campo foi, novamente, apagada. O que fez Hazard se destacar no jogo foi, na verdade, uma cena do pós jogo.

As câmeras da transmissão oficial da Liga dos Campeões flagram o jogador, ainda no gramado de Stamford Bridge, na resenha com seus antigos companheiros de Chelsea. Nas imagens, logo após a eliminação do Real Madrid, o belga aparece gargalhando. A imagem, obviamente, repercutiu mal entre os torcedores merengues e na imprensa internacional.

E a gargalhada do Hazard após a eliminação do Real Madrid?👀 pic.twitter.com/dWGVBKsSTU — Goal Brasil (@GoalBR) May 5, 2021

Alvo de muitas críticas por conta da cena, Hazard, nesta quinta-feira (6), dia seguinte ao jogo, foi às redes sociais pedir desculpas aos torcedores. Na mensagem postada nos stories do Instagram, o jogador diz: "Eu li muitas opiniões sobre mim, e não era a minha intenção ofender a torcida do Real Madrid. Sempre foi meu sonho jogar no Real Madrid e eu vim para ganhar. A temporada não acabou e, juntos, vamos brigar pela La Liga! Hala Madrid!".

Críticas do pai de Courtois

Em entrevista HLN Sportscast, Thierry Courtois, pai do goleiro do Real Madrid e da seleção belga, Thibaut Courtois, criticou a postura do companheiro de time de seu filhos após o jogo, e pediu que Sergio Ramos, capitão do time merengue, fale com Hazard sobre o ocorrido.

"Não é muito inteligente da parte de Hazard fazer isso. Ele provavelmente não pensou sobre, mas essas imagens são dolorosas para os torcedores que veem um jogador rindo dois minutos depois de ser eliminado", disse. "Ramos ou outra pessoa certamente terá que falar com ele sobre isso".

"Se ainda conseguir dar o título da liga nas próximas partidas, tudo pode ser esquecido e perdoado", completou Thierry Courtois.