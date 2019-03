Hazard decide pelo Chelsea, mas Sarri dá puxão de orelha no ataque

Em sua entrevista coletiva, após empate em 1 a 1 contra o Wolverhampton, o treinador também explicou por que substituiu Jorginho

O Chelsea teve amplo domínio de posse de bola contra o Wolverhampton, no duelo deste domingo (10), válido pela 30ª rodada da Premier League. Entretanto, encontrou muita dificuldade para furar a barreira defensiva dos Wolves e ainda sofreu um gol no único chute certo dado pela equipe visitante. Os Blues escaparam da derrota apenas nos acréscimos, quando Hazard empatou com um belo chute de fora da área.

Mesmo assim, o técnico Maurizio Sarri não aprovou absolutamente a exibição do belga. E de todos os jogadores de ataque. Ao contrário do que vinha fazendo meses atrás, entretanto, a entrevista coletiva do italiano teve um equilíbrio gigantesco, no qual o comandante explicou de forma clara os fundamentos que desejava ver em seus atletas. O principal deles foi uma movimentação maior dos atacantes, para dar maior dinamismo às jogadas e abrir espaços contra um adversário que era uma verdadeira muralha defensiva.

“Acho que nós cometemos muitos erros, mas merecíamos vencer. Não tivemos sorte porque sofremos um gol na primeira chance deles em nossa área, o primeiro e o último, acredito, nos 90 minutos. Então não tivemos sorte com isso, mas do outro lado precisamos melhorar o nosso ataque”, disse Sarri após o empate, que mantém o Chelsea na sexta posição da tabela, com 57 pontos.

Hazard fez o nosso gol e os Blues empatam após saírem perdendo no Stamford Bridge.#CHEWOL pic.twitter.com/30a5jYndb3 — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 10 de março de 2019

“O time pode se defender os últimos 20 metros com 11 jogadores. Nós precisamos mover a bola com mais rapidez, precisamos de mais movimentos sem a bola, mais movimentos nos espaços, atrás das linhas. Nós jogamos dando cinco toques (na bola). E aí, se não há espaço, é muito difícil fazer o gol se você dá cinco ou seis toques (individualmente) contra o time muito físico e com 11 jogadores nos últimos 20 metros. Nós precisamos melhorar neste tipo de situação”.

Sarri pediu mais movimentação do ataque; Hazard garantiu o empate (Foto: Getty Images)

“O Hazard é um grande jogador, que pode resolver uma situação a qualquer momento, mas durante o jogo ele estava como os demais jogadores. Ele precisa se movimentar mais sem a bola, e não só quando a bola chega aos seus pés. Mas isso vale para todos os jogadores hoje, especialmente os de ataque”, avaliou sobre o seu principal craque.

Outros pontos abordados pelo treinador do Chelsea

Vaias a Jorginho e mudança do 4-3-3 para 4-2-3-1 ao longo do jogo

“Pela primeira vez nós enfrentamos um time que não queria jogar. Eles não contra-atacaram nos últimos 20 minutos. Então, precisávamos tentar (mudar o esquema).

Jorginho segue na mira da torcida (Foto: Getty Images)

“Se os jogadores não se movimentarem sem a bola, Jorginho estará em apuros. Ele é muito bom para jogar com um único toque, mas se você quer jogar dando um toque precisa que os outros jogadores se movimentem. E aí, nos últimos 20 minutos, Jorginho não encaixava no 4-2-3-1. Então foi uma consequência da mudança de sistema (a substituição), não da performance. Eu o conheço muito bem. Ele pode ficar em apuros caso o restante do time não esteja se movimentando”.

Sarri disse que nós mudamos pela 1ª vez nesta temporada, indo para um 4-2-3-1 após a entrada de C.Hudson-Odoi. Ele adiciona que o problema hoje não foi o sistema, mas a maneira que jogamos no terço final de campo, repetindo que tocamos muito a bola para esta área.#CFCpt #CHEWOL — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 10 de março de 2019

Consistência

“Quando faltam dez jogos, cada partida que você não consegue ganhar é uma oportunidade desperdiçada. Hoje tivemos uma grande oportunidade. Não conseguimos agarrar essa responsabilidade e somar os três pontos, mas nos últimos seis jogos ganhamos quatro e empatamos outros dois. Então existe aí um pouco de consistência neste momento. Nós precisamos pensar apenas na próxima partida. Nós queremos recuperar estes dois pontos imediatamente”.

Confiança para chegar no Top 4

“Sim, é claro. Estamos em um momento de consistência, precisamos apenas continuar. Estamos confiantes, é claro. Temos um jogo a menos, então precisamos ficar confiantes”.