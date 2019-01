Hazard dá adeus a Fàbregas no Chelsea: "Tive a sorte de jogar ao lado dele"

Meia espanhol confirmou sua saída para o Monaco, onde será treinado por Thierry Henry

O meia Eden Hazard desejou sorte para Cesc Fàbregas, que fez sua última partida com a camisa do Chelsea no último sábado (5) depois de quatro anos e meio com os Blues.

"Em quase cinco anos, posso dizer que tive a sorte de jogar com ele", confirmou o belga após a vitória de 2 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Hazard, que conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga ao lado do camisa 4, não poupou elogios ao espanhol, que acertou sua ida ao Monaco. Escolha dos editores Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Ídolo na Argentina e no México: conheça Mauro Boselli, novo reforço do Corinthians

Quanto vai custar o DAZN? Como assistir?

"Desde o começo, quando ele chegou, sabíamos que ganharíamos algo juntos. Ele é um cara sensacional dentro e fora de campo, um grande amigo meu", revelou o meia.

O belga aproveitou a oportunidade para brincar com a situação de Fàbregas, que está com 31 anos.

"Ele está um pouco velho, mas ainda assim é muito bom e acho que vai aproveitar bastante", concluiu o camisa 10.

O espanhol terá o desafio de ajudar o Monaco a sair da 18ª posição da Ligue 1.