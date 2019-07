Hazard, Benzema e Vinicius Jr.: Zidane ensaia novo trio com brasileiro na direita

Zidane treina Real Madrid com Vinícius Jr. na direita; brasileiro teve as melhores atuações com o Real jogando à esquerda do campo

Ao que tudo indica, Zinedine Zidane já definiu a posição de Eden Hazard no elenco do . De acordo com o site espanhol Marca, o belga irá jogar na mesmo posição em que atuava no : como atacante, explorando o lado esquerdo do campo.

Com Hazard à esquerda, Zidane deverá repensar a posição de Vinícius Jr. E, as mudanças ocorreram nesta sexta-feira (19), durante o treinamento. O ex-jogador do irá atuar ao lado de Hazard pela direita do campo.

Na última temporada, Vinícius teve boas atuações com Real jogando à esquerda. O brasileiro foi um dos destaques do time durante toda a temporada, na qual o Real obteve resultados abaixo do esperado.

As poucas aparições de Vinícius à direita deixaram a impressão de que o jogador estaria desconfortável. Com a chegada de Hazard no Real Madrid, a mudança de posição de Vinícius foi eminente. Por sua vez, Zidane chegou a explicar ao Marca que a mudança poderá agregar a carreira profissional do jovem atacante:

"Ele é uma fera, é fisicamente impressionante, sua largada é espetacular. Claro que ele tem que melhorar, porque ele é um garoto, mas às vezes é mais fácil trabalhar com um jogador do que com outro jogador. Certamente com o passar do tempo Vinícius vai escolher melhor em qual posição jogar. Isso tem que influenciar na tomada de decisões mas [Vinícius] não deve ficar obcecado com isso”.