Hazard: "Benzema é o melhor centroavante do mundo na atualidade"

O belga e o francês iniciaram uma amizade promissora para o Real; Hazard ressaltou admiração pelo companheiro de equipe

Karim Benzema é o melhor atacante do mundo, de acordo com Eden Hazard. A dupla iniciou parceria promissora em com o , em especial durante a vitória por 4 a 0 sobre o , em nove de novembro, na qual Benzema marcou por duas vezes.

"Depois de jogar com ele por três ou quatro meses, acho que, atualmente, ele é o melhor atacante do mundo", disse Hazard em entrevista coletiva.

O jogo contra o Eibar foi decisivo para Hazard, uma vez que o belga buscava a melhor forma em campo após ter o início de temporada interrompido por lesão. Embora Hazard tenha apenas um gol em Madri, o jogador fez uma boa atuação na partida junto ao elenco do Real e está ansioso para o próximo duelo contra o , no próximo sábado (23).

"Você sempre pode fazer melhor. Acho que no Real Madrid, no último mês, tudo correu muito bem. Estamos vencendo jogos e a equipe está melhorando, o que também facilita as coisas para mim. Estou me sentindo bem e quero continuar assim”, disse.

Hazard recebeu duras críticas pelo início de temporada com o Real Madrid, mas os fãs esperam que o treinador Zinedine Zidane consiga trazer de volta às boas atuações do principal atleta da seleção da .