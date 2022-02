Havertz, decisivo pelo Chelsea nas decisões. Pior para o Palmeiras

Na tarde deste sábado (12), o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 e conquistou o título do Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez na história. O belga Lukaku marcou o primeiro gol da partida, mas Raphael Veiga diminuiu de pênalti. Já na prorrogação, o Chelsea teve um pênalti e viu o meia-atacante Kai Havertz marcar e consolidar sua estrela em jogos decisivos do clube.

Autor do gol decisivo na Champions League diante do Manchester City, Havertz se tornou o herói do Chelsea na final do Mundial de Clubes ao anotar o gol da vitória sobre o Palmeiras. O jovem, que está em sua segunda temporada na Inglaterra, ergue seu terceiro troféu como atleta dos Blues.

Apesar dos 22 anos, Kai Havertz é tratado como um dos maiores talentos da Alemanha. O atacante revelado no Bayer Leverkusen começou alcançar seu espaço na equipe profissional em 2016, mas a partir da temporada 2018/2019, o jovem mostrou o faro de artilheiro.

Em suas duas últimas temporadas na Bundesliga, o alemão alcançou status de peça chave no time de Peter Bosz, hoje técnico do Lyon. Em 64 partidas disputadas nos anos finais no seu país natal, o atleta foi responsável por anotar 29 gols, além de contribuir com 10 assistências. Na Alemanha, se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 50 jogos pela Bundesliga, superando a marca com 18 anos e 307 dias.

Em 2020, o jogador de 22 anos chegou no Chelsea pelo valor de 89 milhões de libras (R$ 631 milhões na cotação da época). Ou seja, os Blues apostaram no jovem para decidir jogos importantes, ser peça chave na equipe até então comandada por Frank Lampard.

Embora não tenha conseguido manter o faro goleador desde que chegou na Inglaterra, o camisa 29 cumpre o seu papel: é jogador que dá títulos. Em 12 partidas disputadas na última Champions League, o atacante marcou gol em um único jogo e foi justamente na decisão contra o Manchester City.

Na decisão do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, Havertz foi o único jogador do sistema ofensivo de Thomas Tuchel a atuar durante os 120 minutos. O atleta, que havia contraído Covid-19 em dezembro, assumiu a responsabilidade com apenas 22 anos ao pegar a bola e cobrar o pênalti que decidiu o título dos londrinos diante do Verdão.

Com esse poder de decisão, Kai Havertz também se credencia em busca de uma vaga na Copa do Mundo na Alemanha dirigida por Hansi-Flick, ex-comandante do Bayern de Munique. Em 23 partidas, o atacante já anotou oito gols pela Mannschaft. E logo mais, o atacante participará de mais uma decisão: a Copa da Inglaterra. Para os mais supersticiosos, o camisa 29 não pode deixar de estar presente em campo.