Havan confirma patrocínio para Vasco em 2020, e torcida se divide

Presidente da loja de departamentos anunciou a parceria com o Cruz-Maltino por meio das redes sociais

O anunciou o novo patrocinador para a temporada de 2020, a loja de departamentos Havan. O comunicado ocorreu por meio das redes sociais de Luciano Hang, dono da empresa.

Ao longo do vídeo postado no Twitter, Hang revelou que a marca da Havan ocupará lugar nas mangas da camisa do Vasco. O cruz-maltino, no entanto, ainda não se manifestou oficialmente a respeito do assunto.

A torcida pediu e nós ouvimos. Está confirmado, Havan e Vasco juntos em 2020. Patrocinar é acreditar. Entre equipes, atletas paraolímpicos e instituições de esporte, a Havan tem mais de 50 patrocínios. Quem aí ficou feliz com a notícia comenta vasco kkkk #VascoDaGama pic.twitter.com/De0w1By0gF — Luciano Hang (@luciano_hang) December 24, 2019

O novo patrocínio gerou reações diversas nas redes sociais pelo lado vascaíno. Alguns torcedores comemoram a parceria enquanto outros não concordaram com o vínculo. Veja:

O pé quente do Luciano Hang, vai levar o Vasco a rotina de sucessivos sucessos, fato corriqueiro para sua nova rotina! — Antonsilv1 (@Antonsilv1) December 24, 2019

No futuro veremos dirigentes do Vasco envolvidos com esquema de lavagem de dinheiro... Uma pena! — Pet BCF (@bcf1987) December 24, 2019

Só não patrocina a galera de direita, dos podcasts e jornais. 👎🏻 — JuGinger (@JuGinger) December 24, 2019