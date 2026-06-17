Hatem Al-Tarabulsi: O Marrocos superou o medo... e o técnico da Portugal está atolado no “complexo dos nomes”

O tunisiano Hatem Trabelsi, ex-jogador do Ajax, deu sua opinião sobre o equilíbrio que marcou muitas partidas da atual edição da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A primeira rodada da fase de grupos contou com o destaque de várias seleções, apesar de as previsões não estarem a seu favor, como Egito, Catar, Japão, Cabo Verde e República Democrática do Congo.

Além disso, muitas seleções tiveram um bom desempenho, apesar de terem perdido para times favoritos ao título.

Al-Tarabulsi afirmou no estúdio de análise da partida entre Portugal e a República Democrática do Congo, transmitida pelos canais “BeIN Sports”, nesta quarta-feira: “Ao assistirmos a essas partidas, devemos saudar a seleção marroquina”.

Ele explicou: “O Marrocos superou o medo com o que conquistou na Copa do Mundo de 2022, chegando às semifinais às custas de grandes seleções do mundo do futebol”.

Trabulsi continuou: “As seleções disputam as partidas com um receio que não se compara ao que acontecia no passado, e é por isso que vemos as diferenças se dissiparem gradualmente”.

E acrescentou: “O Congo começou a partida com receio até a Portugal marcar o gol; e, quando Portugal não marcou o segundo, o Congo jogou melhor e conseguiu o empate”.

Sobre o empate de 1 a 1 com a Portugal e a perda de dois pontos valiosos, ele comentou: “Roberto Martínez tem um problema com os nomes, seja com a Portugal ou antes disso”.

E continuou: “Quando ele treina uma equipe com grandes nomes, surge o problema, o que ficou evidente hoje em suas substituições contra o Congo, pois ele estava se concentrando nos nomes”.

E concluiu: “Na Argentina, dez jogadores jogam para o Messi; o Martínez deveria ter desenvolvido o jogo da Portugal da mesma forma e feito com que dez jogadores jogassem para o Ronaldo, que não apresentou nada hoje”.