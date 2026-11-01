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Hasteando a bandeira branca: estrela do Barcelona aceita a ideia de deixar o clube após a "mensagem dura de Flick"

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Não conseguiu se afirmar

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 Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que o astro do Barcelona começou a aceitar a ideia de deixar o clube caso queira ter a oportunidade de jogar como titular.

O jornal "Mundo Deportivo" explicou que Alejandro Balde (23 anos) não perdeu a esperança de permanecer no Barcelona, mas tem aceitado cada vez mais que, se quiser mais tempo de jogo, terá de deixar o clube.

Balde esperava conquistar um papel de destaque após as lesões recentes na linha defensiva, e de certa forma conseguiu isso. Jogou alguns minutos contra o Paris Saint-Germain, no clássico e no sábado contra o Alavés, embora nunca tenha começado como titular.

Parece que a coletiva de imprensa concedida por Hansi Flick antes da partida e a escalação titular contra o Alavés deixaram clara para ele a sua situação.

Na disputa por uma vaga de titular, Cancelo e Gerard Martín o superaram. E parece que Balde teve uma queda de rendimento e não conseguiu se afirmar nem mesmo quando as oportunidades apareceram.

A comissão técnica acredita que ele perde a concentração e não lê bem o desenrolar da partida, sabendo quando pressionar.

O defensor catalão não convenceu totalmente o técnico Flick, e o treinador alemão foi bastante franco antes da partida contra o Alavés: "Balde não tem confiança suficiente no seu desempenho atualmente, nem a convicção necessária. E os defensores são muito importantes". Uma mensagem dura, especialmente porque o jogador esperava atuar como titular pela primeira vez nesta temporada.

Até então, as mensagens do treinador eram mais positivas. "Estou feliz com ele e com todos. Temos três jogadores para cada posição. Gerenciar tudo isso é a parte mais difícil", declarou em 15 de setembro.

 Um mês depois, em 16 de outubro, manteve um tom semelhante: "A situação não é fácil para ele, mas treina muito bem, e isso é a primeira coisa que ele deve fazer. Nesta posição, temos Gerard Martín e Cancelo. Com certeza a situação não é ideal para Balde, mas ele trabalha com profissionalismo, e é isso que eu quero. Em uma situação assim, você precisa mostrar que está pronto, e ele está fazendo isso".

Balde se sente descontente

Balde se sente descontente. Esperava que Flick fosse franco com ele, como fez naquele dia, pouco antes do fechamento da janela de transferências, quando o treinador ligou para Casadó e Héctor Fort para avisá-los de que não teriam nenhuma oportunidade de jogar.

Ambos estavam acompanhados de alguns de seus companheiros, inclusive Balde, que não receberam nenhuma mensagem. E, segundo pessoas próximas a ele, tudo o que ouviu sobre a sua situação veio por meio das coletivas de imprensa.

Foi difícil para ele entender por que o Barcelona contratou João Cancelo, especialmente porque ele chegou ao time por meio de seu próprio empresário, Jorge Mendes.

 Mas agora o jogador português se tornou um de seus principais apoios no vestiário. Ele lhe transmite tranquilidade, lhe dá conselhos e o incentiva a perseverar. Chegou até a defendê-lo diante do treinador em algumas ocasiões.

Balde é desejado em Manchester

Os acontecimentos recentes levaram o defensor a pensar em sair durante a próxima janela de transferências de inverno.

 No verão passado, Manchester United e Manchester City se informaram sobre a possibilidade de contratá-lo. O Bayern de Munique também demonstrou interesse nele, mas no fim acabou contratando Nathaniel Brown.

 Balde desfruta de boa reputação na Premier League, e o Manchester United surgiu como um possível destino para ele. O jogador também se sente atraído pela ideia de tentar a sorte na Inglaterra.

Se nada mudar, o que atualmente é pouco provável, ele escutará as propostas. Aprendeu a lição com seu amigo Ansu Fati, que passou muitos anos no Barcelona sem conseguir tempo de jogo regular.

Ele não quer passar mais uma temporada sem jogar de fato, e veria com bons olhos uma solução como a de Ronald Araújo, emprestado ao Liverpool.

 O problema é que o Barcelona não costuma optar facilmente por empréstimos e precisa injetar dinheiro para reforçar a linha defensiva em janeiro.

 Se Balde acabar saindo, isso pode ocorrer por meio de uma transferência definitiva. Há capacidade financeira na Premier League para lidar com um negócio como esse. O Manchester United, entre outros clubes ingleses, também possui essa capacidade.

 

 

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