Hary Kane e Sarri distoam ao falar do VAR após vitória do Tottenham

O jogo de ida entre Tottenham e Chelsea, válido pela semifinal da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa), teve no VAR um grande protagonista. Afinal de contas, a vitória por 1 a 0 dos Spurs sobre os Blues aconteceu graças a um pênalti marcado pela nova tecnologia do futebol.

Após o jogo, Harry Kane, que sofreu e converteu a penalidade, disse que o árbitro Michael Oliver acertou na decisão. A dúvida toda pairou sobre o lance anterior a Kane ser derrubado pelo goleiro Kepa Arrizabalaga, quando o goleador inglês estava em posição duvidosa.

“Foi um pênalti claro. O VAR está aí por uma razão, e eles acertaram”, disse para o Sky Sports após o triunfo. “Eu preciso ver de novo. Depois da Copa do Mundo, eu me acostumei. É uma grande parte do futebol que anda para a frente. Sob o nosso ponto de vista, não muda muito”.

It's all over here at Wembley!@HKane's penalty has given @SpursOfficial a narrow win on the night, but this #CarabaoCup Semi-Final remains firmly in the balance ahead of the second leg. pic.twitter.com/LkTyMzUAFp — Carabao Cup (@Carabao_Cup) 8 de janeiro de 2019