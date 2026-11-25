Como assistir a Hartlepool United x Solihull Moors com uma VPN

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Prévia da partida

National League - Rodada 19 25 de nov. de 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

O Hartlepool United recebe o Solihull Moors no The Suit Direct Stadium em um confronto da National League entre dois clubes que ocupam posições consecutivas na metade inferior da tabela.

O time de Peter Wild chega após vencer o Gateshead de virada por 2 a 1 no último sábado. O resultado foi bem-vindo depois de um empate com o Wealdstone e derrotas para o Boreham Wood e o AFC Fylde.

Os jogos recentes do Hartlepool raramente tiveram poucos gols. O time marcou nove e sofreu dez nas últimas cinco partidas, e a torcida em casa já se acostumou a ver gols dos dois lados.

O Solihull Moors viaja para o norte em um momento bem melhor sob o comando de Chris Millington. No último fim de semana, venceu o Altrincham por 2 a 1 e chegou à quarta vitória seguida, após perder para o Carlisle United no fim de outubro.

A sequência incluiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Sutton United e outra por 3 a 2 sobre o Wealdstone, e deu impulso a uma equipe que ainda está logo abaixo do Hartlepool na tabela.

Os confrontos entre os dois clubes também têm rendido jogos movimentados. O Hartlepool venceu os dois encontros da temporada passada e marcou quatro gols fora de casa contra o Solihull em fevereiro.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada caso um canal de TV ou uma transmissão ao vivo sejam confirmados.

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