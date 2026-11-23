Como assistir a Hartlepool United x Solihull Moors com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

National League - Rodada 19 25 de nov. de 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

O Hartlepool United recebe o Solihull Moors no The Suit Direct Stadium em uma partida da National League entre dois clubes que ocupam posições consecutivas na metade inferior da tabela.

A equipe de Peter Wild vem de uma vitória sobre o Gateshead, quando saiu atrás do placar e venceu por 2 a 1 no último sábado. Foi um resultado bem-vindo após um empate com o Wealdstone e derrotas para o Boreham Wood e o AFC Fylde.

Os jogos recentes do Hartlepool raramente tiveram poucos gols. A equipe marcou nove e sofreu dez nos últimos cinco jogos, e a torcida em casa se acostumou a ver gols dos dois lados.

O Solihull Moors viaja para o norte em um momento bem melhor sob o comando de Chris Millington. A equipe venceu o Altrincham por 2 a 1 no último fim de semana, sua quarta vitória consecutiva desde a derrota para o Carlisle United no fim de outubro.

Essa sequência incluiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Sutton United e outra por 3 a 2 diante do Wealdstone, impulsionando uma equipe que segue logo abaixo do Hartlepool na tabela.

Os confrontos entre os dois clubes também têm rendido partidas movimentadas. O Hartlepool venceu os dois encontros da temporada passada, marcando quatro gols em Solihull em fevereiro.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre a transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada se um canal de TV ou uma transmissão ao vivo forem confirmados.

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