Harry Kane voltará à Premier League? Vencedor da Bola de Ouro quebra o silêncio sobre o recorde de gols de Alan Shearer e seu futuro na seleção da Inglaterra

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Harry Kane se pronunciou de forma categórica sobre as crescentes especulações a respeito de um possível retorno à Premier League, enquanto segue em grande fase na Alemanha pelo Bayern de Munique. Após conquistar a Bola de Ouro de 2026, o capitão da Inglaterra deixou claro quais são suas prioridades para o restante de sua brilhante carreira.

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Kane descarta retorno imediato à Premier League

Kane descartou um retorno imediato à Premier League. Sua prioridade é conquistar a Champions League com o Bayern de Munique e títulos internacionais com a Inglaterra. O jogador de 33 anos deixou o Tottenham Hotspur há três anos com 213 gols na Premier League, 47 a menos que o recorde de 260 de Alan Shearer.

Após receber a Bola de Ouro em Londres na segunda-feira, Kane confirmou que não está concentrado em superar a marca de Shearer. Ele segue determinado a atuar no mais alto nível até perto dos 40 anos, enquanto busca os principais títulos no exterior e pela seleção.

Vencedor da Bola de Ouro mira títulos com Bayern de Munique e Inglaterra

Questionado se pretende voltar à Inglaterra para superar Shearer, Kane respondeu: “Não no momento, não agora. Estou adorando a vida em Munique.

“O Bayern é um clube extraordinário. Temos um time incrível e um ótimo treinador. Então, neste momento, é nisso que estou concentrado e estou extremamente feliz. Ganhar prêmios como este só mostra por que fiz a transferência.”

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O capitão da Inglaterra ressaltou que conquistar um grande título pela seleção continua sendo seu principal objetivo, ao lado da glória europeia: “Sempre há ambição, sempre há sonhos de novas conquistas, de coisas novas. Ainda tenho muito a conquistar no futebol: a Champions League, em nível de clubes, e um grande título com a Inglaterra. Essa é, sem dúvida, minha prioridade número um.

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“Há muitas coisas importantes que quero conquistar. Aprendi ao longo da carreira e da vida que você não tem muito controle sobre o que acontece. É preciso acompanhar o rumo das coisas, ver aonde ele leva você, acreditar no que vai fazer, como acho que fiz ao me transferir, e então se dedicar ao máximo. Neste momento, estou em Munique, e vamos ver aonde isso me leva.”

Títulos na Alemanha justificam transferência enquanto Kompany se recupera

A transferência de Kane para a Baviera rendeu frutos: dois títulos da Bundesliga, uma Copa da Alemanha e 156 gols em 159 jogos. Ele também revelou ter conversado na manhã de segunda-feira com o técnico do Bayern, Vincent Kompany, que está internado devido a uma infecção viral após desmaiar durante um treino.

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“Ele me ligou hoje de manhã, bem cedo, às 9h”, disse Kane. “Por sorte, eu já tinha saído da cama e consegui atender. Ele só queria me desejar tudo de bom e boa sorte.

“Perguntei como ele estava. Disse que se sente bem e está se recuperando. Sei que ele é do tipo que já quer voltar a estar com o time, no campo de treino e no banco de reservas conosco. Mas é importante que descanse. Ele tem passado por um período um pouco difícil em relação à saúde, e esperamos conseguir suprir sua ausência, assim como a comissão técnica.

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“Será muito importante para mim voltar a Munique e vê-lo, assim como toda a comissão técnica e meus companheiros de equipe. Já falei sobre como este prêmio é tão deles quanto meu, então poder comemorar um pouco com eles será especial.”

Duelo pela Copa da Alemanha vem após comemorações em Londres

Depois de comemorar o prêmio em Londres com familiares e amigos, Kane pegou um voo no início da manhã de volta a Munique para se juntar aos companheiros antes do confronto de quarta-feira pela Copa da Alemanha.

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Enquanto Kompany descansa, a comissão técnica e o elenco do Bayern disputarão a partida pela copa no meio da semana antes de voltarem rapidamente as atenções para a Bundesliga. No sábado, terão pela frente o Der Klassiker contra o rival nacional Borussia Dortmund, ocasião em que Kane e seus companheiros tentarão dar mais uma grande demonstração de força.