Harry Kane viraliza após o jogo entre México e Inglaterra: “Uma das melhores entrevistas que você já vai ver!”

A entrevista em campo de Harry Kane à BBC está causando muita diversão na internet. O atacante do Bayern de Munique ficou completamente sem voz após o término da partida da Copa do Mundo entre México e Inglaterra (2 a 3).
A partida no Estádio Azteca foi um verdadeiro desafio para as cordas vocais de Kane. A Inglaterra acabou conquistando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
A BBC compartilhou online a hilária entrevista com Kane. “Uma das melhores entrevistas que você já vai ver! Descanse, Harry.”
Kane está extremamente orgulhoso dos Três Leões. “Marcamos três gols contra um país anfitrião que ainda não havia sofrido nenhum gol neste torneio. Jogamos de dez contra onze por quarenta a cinquenta minutos.”
“Então, podem dizer o que quiserem sobre nós como time, mas temos vontade e orgulho absolutos ao vestir esta camisa. Todos lutaram por cada bola e cada fio de grama”, concluiu o experiente atacante.
A Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final. O país escandinavo venceu o Brasil de forma surpreendente na noite de domingo.
Esse clássico europeu será disputado em Miami. A Inglaterra poderá ter que jogar sem Jordan Henderson, que sofreu uma queda infeliz durante a comemoração da vitória.