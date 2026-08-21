Harry Kane vai renovar com o Bayern de Munique? Ao que tudo indica, ainda há divergência em um ponto decisivo

Como informa o jornal Abendzeitung, o Bayern de Munique pressiona por uma renovação de dois anos, até 2029, enquanto o próprio Kane pede três anos. Os muniquenses aparentemente também não buscam um meio-termo com dois anos mais a opção por um terceiro. Kane comemorou seu 33º aniversário no fim de julho. Em um possível fim de contrato em 2030, ele teria, portanto, 36 anos.

Independentemente desse último ponto de entrave, tudo continua indicando um acordo entre as duas partes. Seu salário bruto anual estimado em cerca de 25 milhões de euros, segundo relatos coincidentes, deve permanecer aproximadamente o mesmo.

O próprio Kane anunciou na segunda-feira, dia de seu primeiro treino com a equipe após o retorno das férias prolongadas da Copa do Mundo, negociações "nesta ou na próxima semana".

"Estamos superfelizes por ele estar conosco", disse o diretor esportivo Max Eberl na quarta-feira, quando o atacante inglês foi premiado com a Chuteira de Ouro de artilheiro da Europa. "Agora, é preciso acertar os detalhes, que também fazem parte do futebol. Mas acho que as condições não são tão ruins." Kane é assessorado por seu pai, Pat, e por seu irmão, Charlie.

Harry Kane se sente totalmente à vontade no Bayern de Munique

"Estou bastante otimista de que Harry vai renovar conosco, o que naturalmente seria uma bênção para nós", disse também o patrono do clube, Uli Hoeneß, à RTL/Sky. "Essas conversas normalmente sempre duram algumas semanas, alguns meses, mas estão sendo conduzidas em um nível pessoal muito bom."

Kane se sente totalmente à vontade no Bayern de Munique e não busca uma saída. Sua família aproveita a vida em Munique. E ele próprio tem no Bayern de Munique a chance de ainda conquistar um grande título com a Liga dos Campeões na fase final de sua carreira. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro, Kane também é considerado um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro. O vencedor será coroado em 26 de outubro, em sua cidade natal, Londres.

Kane se transferiu em 2023 do Tottenham Hotspur para o Bayern de Munique por 95 milhões de euros. Desde então, conquistou duas vezes o Campeonato Alemão e uma vez a Copa da Alemanha. Em 147 jogos oficiais, marcou 146 gols e deu outras 33 assistências.