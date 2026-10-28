Harry Kane toma decisão importante sobre seu futuro um dia após a conquista da Bola de Ouro

Harry Kane vai renovar seu contrato com o Bayern de Munique, informou Fabrizio Romano na manhã desta quarta-feira. O recém-vencedor da Bola de Ouro assinará até meados de 2029.
Kane chegou do Tottenham Hotspur no verão de 2023 por 95 milhões de euros. Na época, assinou contrato até meados de 2027 com o clube da Allianz Arena.
Como seu vínculo atual termina no próximo verão, o Bayern e Kane já vinham conversando há algum tempo sobre um novo contrato. Segundo Romano, os últimos detalhes foram acertados.
Nos últimos meses, o inglês foi frequentemente associado a uma transferência para o Real Madrid ou o FC Barcelona, mas continuará jogando no sul da Alemanha.
Desde que chegou a Munique, Kane disputou 159 partidas pelo clube, marcou 156 gols e deu 40 assistências.
Nos últimos meses, o jogador, que disputou 125 partidas pela seleção inglesa, conquistou a Bola de Ouro. Ele recebeu o maior número de votos e levou o prestigioso prêmio individual, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal.