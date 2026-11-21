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Harry Kane trouxe notícias positivas aos torcedores após passar por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma grave lesão no tornozelo sofrida durante a rodada de sexta-feira da Bundesliga. O atacante do Bayern de Munique terá um longo período de recuperação longe dos gramados, em um duro golpe para as ambições do clube de conquistar títulos.

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Kane publica mensagem de confiança do hospital

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 em casa com o FC Koln, na noite de sexta-feira . Kane precisou deixar o campo aos 20 minutos após um choque com Joel Schmied. Ao tentar finalizar dentro da área, o jogador da Inglaterra foi atingido no pé esquerdo pela entrada de carrinho do defensor. Embora o árbitro não tenha marcado falta e o VAR não tenha intervindo, Kane não conseguiu continuar em campo por muito tempo, à medida que a gravidade da lesão ficou clara.

O atacante de 33 anos usou as redes sociais na manhã de sábado para atualizar seu estado após o procedimento. Em uma foto publicada da cama do hospital, com a perna esquerda imobilizada e os dois polegares levantados, mostrou uma postura resiliente apesar do duro revés. "Os altos e baixos da vida!", escreveu Kane no Instagram. "É claro que estou muito decepcionado por sofrer esta lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade de mostrar resiliência e evoluir rumo a 2027. Vou voltar renovado e pronto para a reta decisiva da temporada!"

Presidente do Bayern manifesta apoio publicamente

Durante a assembleia geral anual do clube, no sábado, o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, falou diretamente sobre a situação e demonstrou total confiança na recuperação do atacante. Ele destacou o respeito mútuo entre o jogador e o clube: embora Kane considere uma honra jogar em Munique, o Bayern entende que a honra é sua por ter o melhor jogador do mundo no elenco.

A direção do clube se mobiliza em apoio ao principal jogador da equipe, que se tornou a referência do ataque desde sua chegada do Tottenham Hotspur. "Temos certeza de que você voltará ainda mais forte", afirmou Hainer, segundo a Sky Germany. "Harry Kane disse, quando foi eleito o melhor jogador do mundo, que é uma honra jogar pelo FC Bayern. A honra não é de Harry, é do FC Bayern."

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Momento difícil para a direção do clube de Munique

A ausência de Kane por vários meses representa um duro golpe para as ambições do Bayern de conquistar títulos. O diretor esportivo Max Eberl não escondeu a frustração após o apito final de sexta-feira e descreveu a noite como particularmente dolorosa para o elenco. A situação se agravou com a notícia de que Michael Olise também sofreu uma contusão no pé durante a mesma partida. O ponta francês, porém, deve receber tratamento nos próximos dias, em vez de enfrentar uma ausência prolongada como a do companheiro inglês.

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Eberl ressaltou que, embora a situação seja extremamente difícil, a equipe não pode ficar lamentando o infortúnio e precisa encontrar uma forma de se adaptar sem seu principal artilheiro. "Não é uma situação fácil neste momento. É muito desafiadora. A noite foi muito ruim, isso realmente nos dói muito, mas não podemos lamentar demais agora", admitiu Eberl.

Como lidar com a ausência de Kane

Kane agora inicia um processo de recuperação que o deixará fora de uma parte significativa da temporada atual. Como a lesão envolve o ligamento da sindesmose do tornozelo esquerdo, a equipe médica adotará uma abordagem cautelosa para garantir a estabilidade da articulação antes de seu retorno às partidas. O Bayern terá de buscar soluções internas para preencher a lacuna deixada pelo maior artilheiro da história da Inglaterra. Enquanto enfrenta um calendário cheio de compromissos nacionais e europeus, o clube se concentrará em manter vivas as chances de conquistar títulos até que Kane esteja "renovado e pronto" para voltar a comandar o ataque.