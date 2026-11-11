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O capitão da Inglaterra, Harry Kane, está prestes a fazer sua histórica 126ª partida pela seleção contra a Croácia, no Estádio de Wembley. O recorde será celebrado com uma homenagem especial antes do jogo, ao lado do lendário goleiro Peter Shilton, em reconhecimento à regularidade no mais alto nível.

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Kane está prestes a bater recorde de jogos pela seleção masculina da Inglaterra em Wembley

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, está prestes a fazer história na noite de quinta-feira, quando entrar em campo pela 126ª vez pela seleção no jogo da Liga das Nações da Uefa contra a Croácia, no Estádio de Wembley. Com isso, ele superará Peter Shilton, que detém desde 1989 o recorde de 125 partidas pela seleção masculina, alcançado ao longo de uma notável carreira de 20 anos.

Para celebrar o feito histórico, está prevista uma homenagem especial antes da partida em Wembley, conduzida pelo próprio Shilton, que passará o bastão oficialmente.

A ocasião também terá o reconhecimento oficial, diante da torcida inglesa, da recente conquista da Bola de Ouro por Kane.

Kane fala sobre regularidade e marco na carreira

Ao refletir sobre sua trajetória até se tornar o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra, Kane destacou que o recorde representa a maior prova de sua dedicação, do trabalho nos bastidores e da regularidade ano após ano no mais alto nível.

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“Sem dúvida, está entre as maiores [conquistas da minha carreira]. Acho que demonstra regularidade no mais alto nível, e qualquer grande jogador quer conseguir manter o desempenho ano após ano”, afirmou Kane.

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“Chegar ao número de partidas que tenho é uma prova das coisas de que falei no meu discurso da [Bola de Ouro]: todo o trabalho nos bastidores, a dedicação. Com certeza, é um dos maiores marcos da minha carreira.”

A Bola de Ouro em casa e os elogios ao ambiente da seleção

Embora o troféu da Bola de Ouro ainda esteja guardado em Munique, Kane admitiu que espera levá-lo a Wembley para compartilhar a importante conquista individual com seus companheiros de seleção e com os torcedores que o apoiaram ao longo da trajetória.

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“Ainda está em Munique, mas espero que esteja lá amanhã. Acho que todos estão extremamente orgulhosos por eu ter vencido”, disse Kane. “Para mim, é ótimo ver os companheiros e as pessoas que me ajudaram a conquistá-la. Foi incrível para o Bayern de Munique, para a Inglaterra e para os torcedores ingleses. Tem sido incrível, sou muito grato por todo o apoio.”

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, elogiou a cultura de solidariedade cultivada por líderes experientes como Kane e destacou como os veteranos acolhem e orientam naturalmente os jovens convocados que chegam ao grupo.

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De olho em novos marcos e mais história

Apesar de ter chegado ao topo do futebol de seleções em número de partidas e conquistas individuais, Kane garante que não pretende impor limites às suas ambições na carreira. Sentindo-se em excelente condição física, o atacante, peça fundamental da equipe, já mira outras metas, entre elas a marca de 100 gols pela Inglaterra.

“Não gosto de colocar limites em nada. Falamos na última convocação sobre os 100 gols pela Inglaterra. Acho que esse é outro marco incrível que quero alcançar o mais rápido possível”, explicou Kane.

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“Quanto ao número de partidas, prefiro lidar com essas coisas à medida que acontecem. Fomos muito bem nos torneios, chegando às fases finais, então há oportunidades de disputar mais jogos. No momento, estou me sentindo muito, muito bem. Espero ter muitos anos pela frente para ver o que mais consigo alcançar.”