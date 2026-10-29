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Harry Kane revelou que pretende dar presentes especiais aos companheiros do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra após sua conquista histórica da Bola de Ouro em Londres. O atacante de 33 anos teve um 2026 incrível, marcando 73 gols pelo clube e pela seleção, somados, para conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol.

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Chegada ao topo

Kane conquistou sua primeira Bola de Ouro na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappe e Lamine Yamal para ficar com o prestigioso prêmio. O jogador de 33 anos foi homenageado em Londres, sua cidade natal, onde fez um discurso de agradecimento antes de comemorar em uma casa noturna exclusiva no Soho.

O reconhecimento veio após uma campanha impressionante do prolífico atacante em 2026. Kane marcou 61 gols em apenas 51 partidas pelo Bayern de Munique em todas as competições, além de fazer outros 12 gols pela seleção inglesa.

Relógios e recompensas

Após a conquista, Kane confirmou que dividirá o sucesso com os jogadores que o ajudaram a chegar ao topo. Usando na cerimônia um Rolex Daytona raríssimo, avaliado em quase £ 1 milhão, o atacante admitiu que seus companheiros já esperam presentes extravagantes.

Em entrevista ao veículo alemão BILD, Kane revelou que pretende comprar presentes tanto para seus companheiros de clube quanto para os de seleção.

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“Alguns dos rapazes pediram relógios ou algo assim, então vou ter que pensar em algo legal para eles, tanto no Bayern quanto na seleção inglesa”, revelou. “Vou ver o que posso fazer e garantir que todos recebam um bom presente.”

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Levante-se, Sir Harry?

Kane se torna o sexto vencedor inglês da Bola de Ouro e passa a integrar um grupo de elite que inclui Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan e Michael Owen. Seus feitos incomparáveis provocaram discussões em Downing Street sobre a possibilidade de receber o título de cavaleiro, que se somaria à condecoração MBE recebida em 2019.

Ao ser perguntado pelo BILD sobre a possibilidade de se tornar cavaleiro, Kane se mostrou favorável à ideia, mas manteve os pés no chão.

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“Com certeza eu não diria não. Agradeço muito”, afirmou. “Se isso acontecesse, seria incrível e algo de que eu teria um orgulho imenso. Mas não quero me empolgar demais com isso agora.”

Ao ser questionado sobre como soa “Sir Harry Kane”, o destaque do Bayern acrescentou: “Soa bem, mas seria meio estranho se todos me chamassem de Sir. Então, por enquanto, prefiro continuar sendo apenas Harry.”

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Um retorno histórico a Wembley

Kane terá uma noite marcante em 12 de novembro, quando a Inglaterra receberá a Croácia pela Liga das Nações da Uefa. A expectativa é que o capitão apresente o troféu da Bola de Ouro ao público no Estádio de Wembley antes do início da partida, para celebrar a conquista com os torcedores da casa.

Além do prêmio recente, a partida tem enorme importância histórica para o atacante. Atualmente empatado com o lendário goleiro Peter Shilton, com 125 partidas pela seleção inglesa, Kane o ultrapassará e se tornará o jogador que mais vezes defendeu a Inglaterra se entrar em campo. Ele já é, com ampla vantagem, o maior artilheiro da história da seleção.