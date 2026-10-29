Harry Kane promete o melhor presente possível aos companheiros da Inglaterra e do Bayern de Munique após vitória emocionante na Bola de Ouro

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Harry Kane revelou que planeja dar presentes especiais aos companheiros do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra após sua histórica conquista da Bola de Ouro em Londres. O atacante de 33 anos teve um 2026 incrível: marcou 73 gols por clube e seleção, somados, e conquistou o prêmio individual mais prestigioso do futebol.

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No topo

Kane conquistou sua primeira Bola de Ouro na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappe e Lamine Yamal na disputa pelo prestigioso prêmio. O jogador de 33 anos foi homenageado em Londres, sua cidade natal, onde fez um discurso de agradecimento antes de comemorar em uma boate exclusiva no Soho.

O reconhecimento veio após uma campanha impressionante do artilheiro em 2026. Kane marcou 61 gols em apenas 51 partidas pelo Bayern de Munique em todas as competições, além de balançar as redes outras 12 vezes pela seleção da Inglaterra.

Relógios e recompensas

Após a conquista, Kane confirmou que dividirá o sucesso com os jogadores que o ajudaram a chegar ao topo. Usando na cerimônia um Rolex Daytona ultrarraro, avaliado em quase 1 milhão de libras, o atacante admitiu que seus companheiros já esperam presentes extravagantes.

Em entrevista ao veículo alemão BILD, Kane disse que pretende comprar presentes para os companheiros de clube e de seleção.

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“Alguns dos rapazes pediram relógios ou algo assim, então vou ter que pensar em algo bacana para eles, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção da Inglaterra”, revelou. “Vou ver o que posso fazer e garantir que todos recebam um bom presente.”

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Um futuro Sir Harry?

Kane se torna o sexto inglês a vencer a Bola de Ouro, juntando-se a um grupo seleto que inclui Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan e Michael Owen. Seus feitos sem igual provocaram discussões em Downing Street sobre a possibilidade de receber o título de cavaleiro, que se somaria ao MBE recebido em 2019.

Questionado pelo BILD sobre a possibilidade de receber o título de cavaleiro, Kane recebeu bem a ideia, mas manteve os pés no chão.

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“Certamente não diria não. Eu ficaria muito grato”, afirmou. “Se acontecesse, seria incrível e algo de que eu teria muito orgulho. Mas não quero me empolgar demais com isso agora.”

Ao ser perguntado sobre como soa “Sir Harry Kane”, o destaque do Bayern de Munique acrescentou: “Soa bem, mas seria meio estranho se todos me chamassem de Sir. Então, por enquanto, prefiro continuar sendo apenas Harry.”

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Um retorno histórico a Wembley

Kane tem pela frente uma noite marcante em 12 de novembro, quando a Inglaterra receberá a Croácia pela Liga das Nações da UEFA. A expectativa é que o capitão exiba seu troféu da Bola de Ouro no estádio de Wembley antes de a bola rolar, para celebrar a conquista com a torcida da casa.

A partida tem enorme importância histórica para o atacante, além do prêmio recente. Atualmente empatado com o lendário goleiro Peter Shilton, ambos com 125 partidas pela seleção, Kane irá superá-lo como o jogador que mais vezes defendeu a Inglaterra na história caso entre em campo. Ele já é, com ampla vantagem, o maior artilheiro da seleção.