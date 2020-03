Harry Kane, o nome que deve agitar o mercado europeu na próxima janela

Atacante de 26 anos pode deixar o Tottenham na próxima janela de transferências; Manchester United e Juventus já aparecem como candidatos

Ainda sem atuar em 2020 por conta de lesão, Harry Kane segue sendo um dos principais atacantes do mundo. Com isso, é natural que gigantes europeus se interessem em contar com o futebol do atleta. E de acordo com informações apuradas pela Goal, o futuro do inglês deve mesmo ser longe do Tottenham.

Quer ver jogos do Tottenham ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Segundo as informações, Kane estaria mais propenso a deixar o clube do que a ficar e participar do processo de reconstrução da equipe com José Mourinho. Aos 26 anos, o jogador deseja brigar de fato por títulos de expressão, como a Premier League e a . Uma não classificação do ao torneio europeu na próxima temporada pode ser determinante para a decisão, isso sem contar a eliminação diante do Leipzig nesta terça-feira (10).

Mais times

A partir disso, diversos clubes passam a observar o atacante que deve agitar o mercado na próxima janela de transferências. O poderia ser um dos favoritos para levar o jogador. Segundo fontes próximas ao jogador, ele considera com carinho essa possibilidade, ainda mais com a chegada de Bruno Fernandes e uma possível classificação dos Red Devils para a próxima Champions.

Mais artigos abaixo

Porém, a também parece estar disposta a abrir os cofres para contar com o centroavante. Segundo o Tuttosport, o clube italiano tem o inglês como prioridade para formar dupla de ataque com Cristiano Ronaldo. Com um jogador de mais presença de área, o português teria mais liberdade para flutuar em campo e encontrar mais espaços para jogar. Com certeza atuar ao lado do cinco vezes melhor do mundo pode ser um fator determinante para a escolha de Kane.

O contrato do inglês com o Tottenham é válido até 2024 e o preço de sua multa não é baixo. Os italianos pensam em cifras entre 150 e 170 milhões de euros, mas apostam que as recentes lesões, a vontade do jogador e a má temporada do tottenham podem influenciar na negociação.