Harry Kane foca títulos com Mourinho e "ignora" seu preço: R$ 1,3 bilhão

Capitão da Inglaterra continua totalmente comprometido com o Spurs, esperando ver José Mourinho entregar títulos ao clube de Londres

Harry Kane rejeitou as alegações de que ele tem um preço de 250 milhões de libras (322 milhões de dólares) em sua cabeça, com o atacante do focado mais em perseguir troféus do que em uma eventual transferência.

Foi sugerido que o presidente do Spurs, Daniel Levy, deixou claro para qualquer pretendente do capitão da que seria necessária uma taxa de recorde mundial para premiar uma presença talismânica do norte de Londres.

O consenso geral é que Kane só poderia ser libertado de seu ambiente atual se clubes como ou decidissem elevar a fasquia de recrutamento mais uma vez.

O atleta de 26 anos não está prestando atenção a essa discussão, com a intenção de conquistar títulos ao lado de José Mourinho.

Kane disse aos repórteres quando questionados sobre sua suposta avaliação: "Quando você se sai bem como jogador, isso traz um preço em sua cabeça. Mas, veja, tudo o que posso fazer é fazer o meu melhor pela equipe e é isso que sempre fiz. Sempre tentei marcar, sempre tentei trabalhar duro, vencer cobranças de falta e superar a linha da maneira que puder. É o que vou continuar fazendo. Eu quero ganhar troféus, está claro, então, espero que possamos fazer isso este ano".

Ele acrescentou: "Deixei claro que estou no estágio da minha carreira em que quero ganhar troféus, deixei claro que quero vencê-los aqui e é um grande ano para isso. Realisticamente, olhamos para a Liga dos Campeões e a para tentar fazer isso. Vamos ver como isso vai acontecer e, do meu ponto de vista, continuarei fazendo o que estou fazendo e continuando lutando por este clube em campo. O gaffer venceu em todos os clubes que frequentou, não há como se esconder disso. Ele quer vencer, ele é um vencedor comprovado".

O Tottenham recorreu a Jose Mourinho em uma tentativa de encerrar uma espera pelo sucesso tangível que está prestes a atingir a marca de 12 anos.

O português foi um vencedor comprovado ao longo de uma impressionante carreira de treinador, que o viu passar tempo no , , Inter, Real Madrid e .

Kane acredita que ele poderia ser o homem que conseguiu derrotar o Spurs, apesar de permanecer eternamente grato pelos esforços de Mauricio Pochettino nos últimos cinco anos e meio.

“Todos nós queremos ganhar e quando o Mauricio estava aqui, queríamos ganhar o mesmo que quando o gaffer está aqui agora. Mas, é claro, quando alguém tem uma reputação como a dele, isso lhe dá confiança, essa confiança na equipe. Agora, é quase uma novidade para todos mostrar ao gerente o que ele pode fazer e, com sorte, o time pode prosperar com isso”, disse Kane.

Os Spurs, que abriram o mandato de Mourinho com uma vitória por 3-2 no derby sobre o , estarão de volta à ação na terça-feira, quando disputarem uma partida em casa na com o Olympiacos.