Bayern vence o Atlético de Madrid e encerra sequência de Kane com gols
O Bayern de Munique conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid na terça-feira, com gols de Lennart Karl e Konrad Laimer que garantiram os três pontos. Embora Kane não tenha marcado, o vencedor da Bola de Ouro ainda influenciou a partida ao dar a assistência para o segundo gol, marcado por Laimer.
Com isso, a sequência de Kane marcando gols terminou em dez jogos consecutivos da Champions League. Ele havia ficado a apenas uma partida de igualar o recorde histórico ao converter um pênalti contra o Arsenal na terceira rodada, mas não conseguiu alcançar a marca.
Uma sequência europeia notável
A sequência impressionante de gols do inglês começou na temporada 2025-26, com dois gols contra o Union Saint-Gilloise na sétima rodada. Kane voltou a marcar contra o PSV Eindhoven antes de assistir do banco de reservas à goleada de seus companheiros sobre a Atalanta por 6 a 1, na Itália, no jogo de ida das oitavas de final.
De volta ao time titular para o jogo de volta, o ex-atacante do Tottenham Hotspur marcou duas vezes. Depois, balançou as redes em todos os jogos europeus seguintes até a eliminação do Bayern pelo Paris Saint-Germain nas semifinais.
A sequência se estendeu à temporada atual, com gols contra Bodo/Glimt, Viking FK e Arsenal. Apesar de não ter marcado na terça-feira, a série consolida seu status como um dos finalizadores mais implacáveis da Europa.
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Marca de Ronaldo permanece intacta
O recorde de Ronaldo, que marcou em 11 jogos consecutivos da Champions League, permanece intacto. O ex-atacante do Real Madrid estabeleceu a marca na temporada 2017-18, começando com dois gols contra a Juventus na final da temporada anterior.
Ronaldo marcou nos seis jogos da fase de grupos e também nos dois jogos de cada confronto das oitavas e das quartas de final. A sequência histórica culminou com o terceiro título europeu consecutivo do Real Madrid, após a vitória sobre o Liverpool na final.
Kane ocupa agora o segundo lugar na lista histórica, com dez jogos consecutivos marcando. Ele está logo à frente de Ruud van Nistelrooy, ídolo do Manchester United, e Robert Lewandowski, ex-referência do Bayern, que alcançaram sequências de nove partidas.
Foco renovado na busca por títulos
Com o recorde individual agora fora de alcance, Kane voltará toda a sua atenção para encerrar a espera do Bayern por um título europeu. Recém-premiado com a Bola de Ouro, o atacante mostrou, com a assistência contra o Atlético, que continua sendo peça fundamental na criação de jogadas de sua equipe mesmo quando não marca. O Bayern precisa agora aproveitar a vitória convincente por 2 a 0 para enfrentar os desafios do restante de seu calendário europeu.