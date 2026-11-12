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O capitão da Inglaterra, Harry Kane, está frustrado com companheiros de seleção que deixam de se apresentar por causa de pequenas preocupações com lesões, segundo Thomas Tuchel. O técnico da Inglaterra apoiou a posição de seu capitão e revelou que o atacante está particularmente insatisfeito com as decisões tomadas por jogadores em situações de dúvida, descritas como “50 a 50”, para não participar da concentração.

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Tuchel apoia postura linha-dura de Kane

Tuchel enfrentou uma série de desistências de jogadores desde que assumiu o comando da seleção. Entre as ausências mais notáveis está Cole Palmer, que anteriormente alegou “controle de carga” para não se apresentar à seleção e mais uma vez ficou fora da convocação para a atual edição da Liga das Nações.

O treinador agora endossou a postura inflexível de seu capitão em relação às convocações. Enquanto Kane se prepara para fazer história com seu 126º jogo contra a Croácia na quinta-feira, tornando-se o jogador com mais partidas pela seleção da Inglaterra, Tuchel deixou claro que a vaga de quem opta por não se apresentar sem uma razão séria está em risco.

“Qualquer um pode perder a vaga”

Tuchel explicou que a intolerância de Kane com justificativas frágeis ficou evidente assim que o treinador assumiu o cargo. O ex-técnico do Chelsea destacou a dedicação inabalável do atacante à seleção.

“Ele está sempre aqui e não gosta quando os jogadores, diante de uma decisão que poderia ir para qualquer lado, optam por não se apresentar à seleção”, disse Tuchel. “Tivemos essa conversa logo no início, quando assumi o cargo, e esse era um dos pontos dele: garantir que os jogadores venham e sintam orgulho de chegar aqui, porque é a maior honra.”

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O técnico da Inglaterra também fez um alerta direto ao elenco, insistindo que ausências sem motivo abrirão espaço para outros jogadores. Ele acrescentou: “Precisamos garantir que, se isso acontecer (desistências), sejamos fortes o suficiente para estabelecer que todos queiram desesperadamente estar com a seleção, porque qualquer um pode perder a vaga se ficar fora de uma convocação. Essa foi, portanto, uma das primeiras conversas que tivemos. De imediato, ele estabeleceu o padrão e deixou muito claro quais são os padrões dele. Ele nunca pediria dispensa. Nunca.”

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“Tenho a ambição de ser o melhor”

Enquanto alguns jogadores controlam seus minutos em campo, Kane continua em busca de novas marcas. O jogador de 33 anos persegue os 100 gols pela seleção e tem como objetivo a próxima Eurocopa em casa.

“Este não é o momento de descansar”, declarou Kane. “Tenho melhorado ano após ano. Enquanto eu estiver me sentindo assim, por que colocaria algum limite em mim mesmo? Quero chegar aos 100 gols pela Inglaterra o mais rápido possível.”

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O atacante do Bayern de Munique também lançou um desafio aos líderes que estão surgindo no elenco. “Jude [Bellingham] e Dec [Rice] já têm pouco mais de 60 jogos pela seleção, e basta ver como são jovens”, acrescentou. “Então vou tentar deixar um bom número para eles alcançarem! Quando percebermos, a Eurocopa em casa já estará aí. Talvez eu tenha 140 jogos pela seleção até lá, e então estaremos falando de 150. Meu maior medo é encerrar a carreira e pensar que poderia ter feito um pouco mais. Tenho a ambição de ser o melhor. Só não faço disso uma exibição.”

Confronto com a Croácia pode render recorde

Kane entrará para a história quando a Inglaterra enfrentar a Croácia pela Liga das Nações na noite de quinta-feira. Seu 126º jogo pela seleção confirmará oficialmente sua condição de jogador com mais partidas pela Inglaterra.

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Além desse marco histórico, o duro alerta de Tuchel sinaliza uma clara mudança nos critérios de convocação. Com a forte disputa por vagas, jogadores consagrados terão de avaliar cuidadosamente os riscos de não se apresentar à seleção, enquanto o treinador busca formar um elenco plenamente comprometido com a Inglaterra.